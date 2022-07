El Salto del Agrio nevado: épico viaje en busca de la postal más linda de Neuquén

Quienes conocen el salto del Agrio saben que ofrece una de las postales más lindas de la Patagonia. Por estos días, por si le faltara un detalle, está rodeado de nieve. Esa maravilla de la naturaleza comienza con el arroyo que nace en las entrañas del volcán Copahue y se hace río hasta dar vida a esa cascada deslumbrante de unos 45 metros: el agua cae a una laguna entre paredones de piedra que viran del ocre al verde y del amarillo al rojo, en ese cañón formado por sucesivas coladas volcánicas. Detrás hay un cerro nevado y a la derecha una araucaria solitaria. Ahora, los colores se ven por tramos o se intuyen: el blanco domina la escena y la panorámica es espectacular. Está a 18 km de Caviahue y a 370 de Neuquén capital.

Salto del Agrio nevado. Foto: Emiliano Cayo.

Rumbo al salto del Agrio

Por estos días hay tanta nieve que no se puede llegar en auto o camioneta. De hecho, en este invierno tan nevador, para llegar a Caviahue por la ruta provincial 26, Vialidad de Neuquén informó en su parte diario de hoy a las 10.15 que desde Loncopué (a 46 km) el tránsito está restringido de 19 a 9, con equipos operando y portación obligatoria de cadenas.

Camionetas con orugas rumbo al salto.

Una vez allí, desde Turismo recomiendan contactar a los guías y agencias habilitadas para contratar la excursión. En este caso, el relato es de Adrián Sepúlveda de Caviahue Aventura, experto conocedor de la zona y enamorado de esta geografía como todos los que viven por aquí. La propuesta es llegar hasta la cascada en camionetas adaptadas con orugas, con dos escalas.

Belleza pura. El mirador de Caviahue

La primera, el mirador para contemplar el volcán Copahue de fondo, las araucarias nevadas y la aldea de montaña que se refleja en el lago los días sin viento.

La segunda, el antiguo refugio a metros del puente sobre el río Agrio.

El puente del río Agrio.

La tercera parada es el salto, al que se llega como en los viejos buenos tiempos de tanta nieve.

«Hace mucho tiempo que no podíamos ir así con las orugas, porque hace tiempo que no teníamos tanta nieve. La semana pasada pudimos hacer varias salidas y cada día chequeamos las condiciones para saber si se puede ir o no», relata Adrián. Ese chequeo incluye el pronóstico del servicio metereológico y la necesidad o no de hacer la huella antes de salir con los turistas.

El salto del Agrio.

«Es una excursión que vamos a seguir haciendo en tanto la nieve acumulada lo permita. Hay que tener en cuenta que Caviahue está a 1635 metros sobre el nivel del mar y el salto a 1500 metros. La semana pasada teníamos entre 80 centímetros y un metro de nieve», agrega.

¿Cuánto cuesta? 12.000 pesos por persona. Los menores de 11 años tienen 20% de descuento y los de 6 van sin costo.

Cómo llegar al Salto del Agrio

Fuera de la época invernal, sino hay mucha nieve acumulada inlcuso a fines de otoño o comienzos de la primavera, desde Caviahue podés tomar la RP 26 hacia Copahue durante 7 km y después doblar a la derecha para acceder a la RP 27. Desde ahí son 8 kms por ripio hasta el acceso a la cascada. Desde ese punto son dos km en un camino de tierra hasta el estacionamiento. Ahora en pleno invierno, con ese recorrido intransitable por la acumulación de nieve, desde Turismo Caviahue sugieren hacerlo con guías habilitados y agencias.

Contacto: www.instagram.com/caviahue_aventura/ +54 9 2942 52-7696

Más información: Oficina de Turismo Caviahue +54 9 2942 66-8790 / @turismocaviahuecopahue / www.caviahue-copahue.gob.ar