El tren turístico que atraviesa sierras y ríos por menos de $1.000

Hay viajes que no necesitan un presupuesto enorme. En Córdoba, alcanza con subir a un tren, buscar una ventanilla y dejar que las sierras hagan el resto. El Tren de las Sierras recorre el Valle de Punilla entre montañas, ríos y pequeñas localidades y ofrece una de las maneras más económicas de conocer esta parte de la provincia: el boleto parte de los $700.

El recorrido une la ciudad de Córdoba con Capilla del Monte y atraviesa buena parte de uno de los corredores turísticos más conocidos de la provincia. En el camino aparecen La Calera, Casa Bamba, Bialet Massé, Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, La Cumbre y San Esteban, entre otras localidades.

Para quienes viven en la región, el tren es transporte cotidiano. Para los viajeros, en cambio, puede convertirse en una excursión en sí misma. La diferencia está en que no hace falta conducir: mientras el paisaje cambia detrás del vidrio, las vías avanzan entre las sierras y permiten descubrir Córdoba desde otra perspectiva.

El tramo donde las sierras se meten en el viaje

Uno de los sectores más atractivos aparece en Casa Bamba. Allí las vías acompañan el curso del río Suquía y el paisaje se vuelve cada vez más serrano. Las montañas se acercan, el río aparece entre la vegetación y el tren avanza por un escenario que invita a mirar por la ventanilla mucho más que a la pantalla del celular.

Después llegan los pueblos del Valle de Punilla, cada uno con su propia identidad. Cosquín aparece asociado inevitablemente al folklore y a su tradicional festival; La Falda conserva ese aire de clásico destino serrano; Huerta Grande, La Cumbre y San Esteban ofrecen distintas posibilidades para caminar, descansar y disfrutar de la naturaleza.

Y al final del recorrido está Capilla del Monte, uno de los destinos turísticos más reconocidos de Córdoba, con el Cerro Uritorco como uno de sus grandes protagonistas.

Cuánto cuesta viajar en el Tren de las Sierras

Desde el 1 de junio de 2026, la tarifa mínima es de $700, mientras que el recorrido completo entre Córdoba y Capilla del Monte cuesta $7.000.

Algunas de las tarifas son:

Córdoba – La Calera: $1.400.

Córdoba – Casa Bamba: $2.100.

Córdoba – Cosquín: $4.200.

Córdoba – Valle Hermoso: $4.900.

Córdoba – Capilla del Monte: $7.000.

La diferencia se vuelve todavía más interesante cuando se piensa en todo lo que implica recorrer el mismo trayecto en auto: combustible, estacionamiento y el tiempo al volante. En el tren, en cambio, el viajero puede sentarse, mirar el paisaje y dejar que el camino suceda.

Un recorrido que también cuenta la historia de Córdoba

Las vías que hoy llevan turistas y vecinos por el Valle de Punilla tienen una historia mucho más antigua. El ramal fue inaugurado en 1889 y originalmente estuvo vinculado al transporte de minerales y cargas provenientes del interior de las sierras.

Con el paso de las décadas, el servicio fue transformándose y adquirió también una función para pasajeros. Hoy esa historia convive con el turismo: el mismo recorrido que alguna vez estuvo pensado para mover cargas permite ahora atravesar algunos de los paisajes serranos más buscados de Córdoba.

El servicio conecta actualmente 23 estaciones entre Córdoba y Capilla del Monte y funciona todos los días, con distintas frecuencias que permiten elegir entre hacer el recorrido completo o bajar en alguna de las localidades intermedias.

Una forma distinta de conocer el Valle de Punilla

El Tren de las Sierras propone algo sencillo que muchas veces se pierde cuando el viaje se hace por ruta: mirar el camino. No hay que estar pendiente del tránsito ni de las curvas, ni decidir dónde estacionar. El paisaje pasa solo frente a la ventanilla.

Y en ese movimiento aparecen las sierras, el río, los pueblos y las estaciones. Se puede bajar en Casa Bamba para conocer uno de los rincones más pintorescos, continuar hasta Cosquín, hacer una escapada a La Falda o seguir hasta La Cumbre. También se puede llegar hasta Capilla del Monte y combinar el viaje en tren con una estadía en uno de los destinos de naturaleza más conocidos de Córdoba.

Por $700, el viaje más corto permite asomarse a ese mundo. Por $7.000, se puede atravesar prácticamente todo el corredor hasta Capilla del Monte. En tiempos en que viajar muchas veces parece exigir hacer cuentas antes de sacar el bolso, el Tren de las Sierras conserva una de esas rarezas que todavía entusiasman: un paisaje que vale mucho más que el precio del boleto.

Con información de Noticias Argentinas