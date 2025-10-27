Entre sierras y viñedos, Córdoba recibe las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino

Córdoba se consolida como destino de enoturismo con identidad propia.

Entre caminos serranos y aire de vendimia, Córdoba se prepara para recibir al vino argentino. Durante dos días, el 30 y 31 de octubre, será anfitriona de la 5ª edición de las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, el encuentro más importante del país dedicado a pensar, degustar y promover la cultura vitivinícola como experiencia turística.

La elección de Córdoba como anfitriona no es casual. Con una historia vitivinícola que se remonta al siglo XVI y un impulso renovado en los últimos años, la provincia se consolida como destino de enoturismo con identidad propia.

“Córdoba tiene una identidad vitivinícola que se distingue por su diversidad y por la experiencia que ofrece al visitante”, destaca Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Los Caminos del Vino cordobeses agrupan más de 20 bodegas y productores artesanales distribuidos en Sierras Chicas, Calamuchita, Traslasierra, Punilla y el norte provincial. En cada recorrido, los visitantes pueden realizar degustaciones, maridajes y actividades al aire libre, combinadas con gastronomía serrana y hospedajes boutique.

El evento busca impulsar el crecimiento del turismo entre copas.

Entre las más reconocidas se destacan La Caroyense y Terra Camiare en Colonia Caroya, Famiglia Furfaro y Finca Atos en Calamuchita, o Noble San Javier en Traslasierra. Todas comparten una misma filosofía: hacer del vino una experiencia sensorial y cultural que conecta con la tierra y su gente.

En los suelos serranos cordobeses crecen varietales como Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y Isabella (frambua), que hoy conquistan paladares dentro y fuera del país. Esa diversidad le da a los vinos cordobeses una personalidad fresca y distintiva. El enoturismo se consolida así como un motor de desarrollo regional que impulsa la economía local y pone en valor la identidad de cada zona.

Cómo participar

La cita será en el Complejo Ferial Córdoba, con entrada libre y gratuita. Autoridades, enólogos, emprendedores y viajeros se reunirán convocados por un mismo lenguaje: el del vino como puente entre los paisajes y la gente.

Durante las jornadas, expertos nacionales e internacionales debatirán sobre innovación, sostenibilidad y estrategias de promoción. Uno de los momentos más esperados será la Feria de Vinos Federal, el miércoles 30, donde cada provincia presentará sus vinos y propuestas turísticas. Una verdadera postal de la diversidad vitivinícola argentina.

Organiza la Secretaría de Turismo de la Nación, la Agencia Córdoba Turismo, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la Cámara Argentina de Turismo.

El 30 y 31 de octubre, cuando las copas se alcen en el corazón de las sierras, Córdoba celebrará mucho más que un evento profesional: una verdadera fiesta de los paisajes, los sabores y el espíritu del vino argentino.