Tren Patagónico: 20% de descuento para el viaje nocturno entre Bariloche y Perito Moreno

El Tren Patagónico ofrece en octubre un 20% de descuento para su experiencia nocturna entre Bariloche y Perito Moreno.

Cuando el sol se esconde detrás del cerro Catedral, los vagones del Tren Patagónico se preparan para partir. Es sábado, son las seis de la tarde y la estación de San Carlos de Bariloche comienza a llenarse de murmullos y cámaras listas. El aire huele a promesa de aventura. Este mes, además, la experiencia tiene una invitación tentadora: 20% de descuento durante todo octubre para quienes quieran vivir el viaje nocturno hasta la estación Perito Moreno.

El recorrido es corto, menos de una hora, pero suficiente para atravesar algunos de los paisajes más emblemáticos de la región. El tren avanza sobre el puente del río Ñirihuau, mientras los últimos reflejos del atardecer tiñen de cobre las laderas. A un lado, el Tronador se recorta majestuoso; al otro, la estepa se extiende como un mar inmóvil.

A bordo, un guía turístico acompaña el trayecto con historias de pioneros y pueblos que nacieron al calor de las vías. Cada relato suma una capa de sentido al paisaje, y los pasajeros, muchos de ellos familias o parejas, escuchan en silencio, como si la voz y el traqueteo del tren marcaran un mismo ritmo.

La cena en el quincho de la estación incluye parrillada patagónica, música en vivo y postres caseros.

Cuando las luces de la estación Perito Moreno aparecen a lo lejos, la noche ya se instaló del todo. Afuera, el aire es fresco y con perfume a jarilla. Adentro, la primera parada es un refugio cálido: la Casa de Té, donde el chocolate caliente y el vino tinto reciben a los viajeros junto con bandejas de canapés y pan casero.

La experiencia continúa en el Quincho de la estación, corazón de la propuesta. Allí, el fuego espera encendido y las brasas danzan bajo el asado. En las mesas se suceden empanadas, cordero, chorizos, morcilla, achuras y guarniciones, sin olvidar las opciones vegetarianas, veganas y sin TACC. De postre, tortas fritas y dulzura casera que sabe a hogar.

La música en vivo completa la escena. Guitarras criollas, milongas, zambas y temas sureños acompañan una velada que tiene algo de fiesta y algo de ceremonia. “Queremos que los turistas vivan la estepa y la cordillera de una manera distinta, bajo la luz de la luna y el cielo patagónico”, cuenta Darío Dukart, jefe de ventas y comunicación del Tren Patagónico.

La experiencia, que se repite cada sábado de octubre, busca algo más que un simple paseo. Es una invitación a detener el tiempo, a mirar el paisaje desde otro ritmo, a descubrir cómo el mismo territorio que deslumbra de día se vuelve mágico al caer la noche.

El recorrido atraviesa paisajes icónicos de la cordillera y la estepa en menos de una hora.

Bajo el cielo despejado de la Patagonia, el tren regresa lento, como si no quisiera romper el hechizo. En las ventanillas, la luna llena se refleja sobre los campos.

Cuánto sale el Paseo en el treen turístico

Pasajeros residentes en Río Negro

¡Oferta de octubre! 20% de descuento

Tarifa adultos: Antes $ 111.600 | Ahora $ 89.280

Tarifa jubilados: Antes $ 94.900 | Ahora $ 75.920

Tarifa menores 4 a 12 años: Antes $ 82.600 | Ahora $ 66.080

Menores de 0 a 3 años sin cargo.

Pasajeros no residentes en Río Negro

Tarifa adultos: 125.000

Tarifa jubilados: 106.000

Tarifa menores de 4 a 12 años: 92.700

Menores de 0 a 3 años sin cargo.



Recuerden: deben solicitar el servicio de taxi a su empresa de confianza antes de abordar nuestro servicio turístico, ya que al regreso a las 00:23 horas aproximadamente, no se encuentran taxis en la zona de la estación de ferrocaril.

Más información: https://trenpatagonicosa.com.ar/