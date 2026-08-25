Un buque petrolero del Reino Unido fue atacado mientras circulaba por el estrecho de Ormuz

Un barco petrolero del Reino Unido quedó inmovilizado tras ser alcanzado por un proyectil frente a la costa oriental de Omán, según reportó la Organización de Comercio Marítimo del Reino Unido (Ukmto). El incidente ocurrió durante la noche del lunes dentro del estrecho de Ormuz.

El ataque no registró víctimas, filtraciones ni daños ambientales inmediatos en la zona afectada. Este aspecto genera especial alivio entre las autoridades de la región, ya que otros ataques previos contra buques cisterna durante el conflicto provocaron graves derrames de crudo, generando daños considerables a la fauna y ecosistema local.

Actualmente, Irán mantiene un estricto control sobre el tráfico marítimo en el paso estratégico. Tanto Israel como Estados Unidos acusan a su rival de perpetrar los ataques a unidades comerciales y de cargas de petróleo.

Como respuesta, el gobierno estadounidense sostiene un bloqueo sobre los puertos iraníes y ha efectuado disparos defensivos y ofensivos contra diversas embarcaciones. La intervención política y militar resulta en un golpe duro para la economía y diplomacia iraní

Históricamente, por el estrecho de Ormuz circulaba cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel global. Sin embargo, tras los ataques iniciales perpetrados por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el flujo marítimo se vio drásticamente alterado.

Cuál fue el daño que recibió el buque y qué se sabe sobre el origen del proyectil

El impacto provocó daños severos en el sistema de propulsión de la nave, dejando su motor completamente fuera de servicio. A pesar del impacto, las autoridades militares británicas confirmaron que todos los miembros de la tripulación resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro.

El ataque se produjo de forma paralela a la conclusión de una ronda de reuniones de alto nivel en Teherán protagonizada por una delegación de Pakistán. El gobierno pakistaní ejerce como uno de los principales mediadores entre Estados Unidos e Irán en el intento de alcanzar una salida negociada a las hostilidades.

Hasta la fecha, ningún grupo o gobierno se ha atribuido la responsabilidad directa del lanzamiento del proyectil. La falta de autoría inmediata añade incertidumbre a una de las vías de transporte marítimo de hidrocarburos más transitadas e importantes del planeta.

Con información de AP.