Cotizaciones del dólar oficial, MEP y CCL hoy: lo que necesitas saber para el 25 de agosto 2026

La plaza cambiaria en Argentina transita la apertura, este martes 25 de agosto 2026, bajo un sendero de estricta calma operativa y convergencia nominal.

Los balances estadísticos del Banco Central (BCRA) ratifican que el sostenido nivel de reservas internacionales netas y la absorción programada de liquidez en pesos funcionan como amortiguadores, frente a las exigencias de fin de mes.

En este contexto, la cotización minorista formal rige la estructura de precios de la economía real, mientras que las operaciones con títulos soberanos mediante el dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando una dispersión acotada frente al mostrador público.

Martes 25 de agosto 2026: cotización del dólar oficial, MEP y CCL en Banco Nación

El mostrador del Banco Nación (BNA) pone en marcha la atención al público, con el dólar oficial minorista fijado en:

$1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta.

Esta cotización determina el valor del dólar tarjeta en los:

$1.989,00, parámetro de referencia para cancelaciones en el exterior que incluye el 30% a cuenta de Ganancias tras el vencimiento del Impuesto PAIS.

En el segmento comercial mayorista, la divisa interbancaria opera en: $1.510,00.

En simultáneo, el mercado financiero ubica al dólar MEP en: $1.539,30.

Al dólar CCL (Contado con Liquidación) en: $1.602,77.

Mientras que en la plaza informal el dólar blue abre la jornada en:

$1.540,00 para la compra y $1.560,00 para la venta.

Patagonia: el comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén este martes 25 de agosto 2026

Martes 25 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial abre en el Banco Provincia a:

$1.470 para la compra.

$1.540 para la venta.

Martes 25 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia comienza a:

$1.475 para la compra.

$1.525 para la venta.

El pulso bursátil del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en el mercado financiero

La sintonía de precios en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) expone una brecha inferior al 0,5% entre el dólar oficial y el dólar MEP, desarticulando incentivos para maniobras de arbitraje especulativo.

Asimismo, la operatoria fluida del dólar CCL permite que las firmas corporativas canalicen giros al exterior y cancelen obligaciones de comercio exterior con títulos públicos de manera previsible, sin generar presiones adicionales sobre la liquidez bancaria ni alterar la curva de rendimientos.