¡Escapada ideal! Cómo es el tren más largo de Argentina y a dónde se puede viajar por tan solo $40.000

Se acerca el fin de semana largo de octubre y te acercamos una propuesta de escapada ideal para disfrutar en familia, con amigos o incluso en solitario. La red de trenes de larga distancia ofrece un viaje en el recorrido más largo a tan solo $40.000. Conocé acá los detalles.

Pese a que uno de los recorrido de trenes de larga distancia en Argentina más conocido es que el que conecta con Mar del Plata, hay otro servicio que es el más largo del país y que tiene un pasaje relativamente económico. Hoy se transformó en el destino perfecto para una escapada.

Con una distancia recorrida de 1150 kilómetros, el tren que conecta Ciudad Autónoma de Buenos Aires con San Miguel de Tucuman se tranforma en la formación más extensa. El recorrido total dura 32 horas y pasa por cuatro provincias.

Cómo es el tren más largo de Argentina: cuánto sale y cuáles son las paradas que tiene

El recorrido inicia en Retiro y va hasta Tucuman los días miércoles y domingo a las 21.10. Luego regresa de Tucuman a Buenos Aires los días martes y viernes a las 21.30.

Para quienes busquen una escapada más corta, el recorrido ofrece la posibilidad de descender en alguna de las estaciones:

Retiro

Campana

Zárate

Baradero

San Pedro

San Nicolás

Rosario Sur

Rosario Norte

San Lorenzo Andino

Serradino

Gálvez

Rafaela

Sunchales

Arrufó

Ceres

Pinto

Colonia

Herrera

La Banda

Cevil Pozo

Alderetes

Tucumán

El costo del pasaje de tren a Tucumán varía según la categoría elegida, que parte desde los $38.000 en la clase más baja:

Primera: $38.000

$38.000 Pullman: $46.200

$46.200 Camarote (para dos personas): $131.200

Aunque el camarote es la opción más costosa, ofrece una serie de comodidades exclusivas. Incluye dos camas cuchetas (la inferior se puede rebatir como sillón), luz de noche, mesita de apoyo, enchufes, perchero, control individual de temperatura (frío/calor) y un pequeño lavabo.