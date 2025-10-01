Los Bolillos el increíble paisaje que suma historia y futuro en el norte neuquino

Las formaciones de Los Bolillos, un escenario moldeado por viento, agua y hielo durante millones de años, a pocos kilómetros de Varvarco. Fotos Neuquén Tur

En el corazón del norte neuquino, a pocos kilómetros de Varvarco, el viento y el agua esculpieron durante millones de años un escenario fuera de lo común, Los Bolillos, formaciones rocosas que parecen talladas a mano y que, en cada curva, esconden historias de la naturaleza y de los pueblos que habitaron la región.

Ahora, este rincón de la cordillera se prepara para dar un nuevo paso. El ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, se reunió con el presidente de la Comisión de Fomento de Varvarco, Ulises Herrera, y el arquitecto Gabriel Urrutia, para presentar el proyecto de un Centro de Interpretación en el Área Natural Protegida. La idea es reacondicionar una antigua escuela en el paraje La Matancilla y convertirla en puerta de entrada para los visitantes.

“Allí los turistas podrán conocer primero la historia y el valor de este lugar, y luego recorrerlo de la mano de guías locales, en senderos habilitados que llegarán hasta Los Bolillos y otros atractivos como un molino histórico cercano”, explicó Herrera. La propuesta busca ordenar la actividad, proteger el área y ofrecer una experiencia más completa.

Proyecto en marcha: la ex escuela de La Matancilla será reconvertida en Centro de Interpretación para visitantes.

La temporada turística de Varvarco tendrá su lanzamiento el 15 de noviembre, con actividades que mostrarán la oferta regional: rafting, trekking, cabalgatas, rappel, ciclismo y observación de aves, en un paisaje que combina montañas, ríos y cultura viva.

El jefe comunal destacó además el crecimiento que atraviesa la localidad: “Hoy Varvarco cuenta con 120 plazas habilitadas fuera de la hostería de NeuquénTur, algo impensado hace menos de dos años. Esto fue posible gracias al acompañamiento del ministerio de Turismo con capacitaciones y líneas de crédito para emprendedores”.

Las obras de infraestructura acompañan este proceso. La pavimentación de la Ruta 43, en el tramo Las Ovejas,Varvarco, promete ser un antes y un después para la llegada de visitantes. “Tenemos que preparar a la comunidad para recibir al turismo en las mejores condiciones”, aseguró Herrera.

Senderos guiados y relatos históricos: la propuesta busca proteger el patrimonio y enriquecer la experiencia turística.

Con información de Neuquén Informa.