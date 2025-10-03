El tren más largo de Argentina en pausa, servicio suspendido: cuándo vuelve y cuánto sale viajar

Las formaciones que parten desde Retiro hacia el norte argentino quedaron detenidas.

El silbato que anuncia la partida quedó en silencio. Desde este martes, los trenes de larga distancia que unían Buenos Aires con Córdoba y Tucumán dejaron de circular. La suspensión, que se extenderá al menos hasta el 5 de octubre, interrumpe dos de los corredores más extensos y demandados del país, dejando a miles de pasajeros con la valija armada y la ilusión en espera.

La decisión se tomó tras un incidente en las vías cerca de Santiago del Estero. La concesionaria Nuevo Central Argentino (NCA), encargada del mantenimiento de la traza, pidió la revisión completa de los ramales antes de permitir el regreso de los servicios. Seguridad primero: ese fue el argumento.

Los pasajeros, entre devoluciones y reprogramaciones

Quienes ya tenían boletos hacia el norte recibieron la noticia con desconcierto. Las empresas informaron que se reintegrará el 100% del valor de los pasajes, pero la devolución no compensa la frustración de quienes habían planificado viajes familiares, escapadas turísticas o reencuentros después de meses. El tren, con sus tiempos largos y precios accesibles, sigue siendo la opción preferida de miles de viajeros que ahora deberán esperar o buscar alternativas.

La imagen de las formaciones inmóviles despierta recuerdos. Cada suspensión enciende la memoria de las décadas en que ramales enteros fueron levantados. Córdoba y Tucumán, destinos clásicos de los viajes ferroviarios desde la capital, vuelven a quedar en suspenso. Para muchos, no se trata solo de un trayecto: es un viaje que guarda escenas familiares, vacaciones de verano y la experiencia de atravesar el país de punta a punta en un vagón.

¿Cuándo volverán a rodar?

La incógnita sigue abierta. Oficialmente, el plazo de suspensión es hasta el 5 de octubre, pero la revisión de vías y los trabajos posteriores podrían extender la espera. Mientras tanto, colectivos y aviones se convierten en las únicas alternativas, aunque con costos más altos y sin ese pulso particular que solo el tren ofrece: ventanas abiertas al paisaje y la sensación de viajar en comunidad.

En las estaciones, el silencio reemplazó al bullicio de valijas, vendedores y familias listas para viajar.

Más allá de los reclamos gremiales o las discusiones sobre la política ferroviaria, lo concreto es que por estos días las estaciones intermedias quedan sin el movimiento que traen las formaciones, los bares de andén pierden clientela y los pasajeros frecuentes deberán adaptar su rutina. Los trenes a Córdoba y Tucumán, que durante décadas fueron sinónimo de viaje popular y federal, entran en pausa.

Cómo viajar en el tren más largo de Argentina cuando regrese

El recorrido inicia en Retiro y va hasta Tucuman los días miércoles y domingo a las 21.10. Luego regresa de Tucuman a Buenos Aires los días martes y viernes a las 21.30. Para quienes busquen una escapada más corta, el recorrido ofrece la posibilidad de descender en alguna de las estaciones:

Retiro

Campana

Zárate

Baradero

San Pedro

San Nicolás

Rosario Sur

Rosario Norte

San Lorenzo Andino

Serradino

Gálvez

Rafaela

Sunchales

Arrufó

Ceres

Pinto

Colonia

Herrera

La Banda

Cevil Pozo

Alderetes

Tucumán

El costo del pasaje de tren a Tucumán varía según la categoría elegida, que parte desde los $38.000 en la clase más baja:



Primera: $38.000

Pullman: $46.200

Camarote (para dos personas): $131.200

Aunque el camarote es la opción más costosa, ofrece una serie de comodidades exclusivas. Incluye dos camas cuchetas (la inferior se puede rebatir como sillón), luz de noche, mesita de apoyo, enchufes, perchero, control individual de temperatura (frío/calor) y un pequeño lavado.