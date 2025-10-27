Mar del Plata combina playa, terror, gastronomía y relax en una escapada perfecta para el fin de semana

La primavera en Mar del Plata invita a caminar por la costa y disfrutar del mar en calma (Emturyc).

En primavera, Mar del Plata se transforma. El sol ilumina los paredones de piedra del Torreón del Monje, el viento huele a sal y los paseos por la costa se llenan de ritmo y color. Este fin de semana largo que se aproxima, con los días más largos se despierta el deseo de hacer una pausa, de dejar atrás la rutina y volver a conectar con la naturaleza. Y si ya ei estás allá, hay algo terrorífico para hacer.

El jueves, Mar del Plata se transformará en escenario de una experiencia inquietante y divertida. De 18 a 0, la ciudad celebrará una nueva edición de “Mar del Plata Misteriosa”, una propuesta del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) que invita a descubrir los rincones más emblemáticos desde una mirada distinta. Con entrada libre y gratuita, la cita desplegará actividades simultáneas en espacios como Villa Victoria, Villa Mitre, el Museo Scaglia, Villa Ortiz Basualdo, la Casa sobre el Arroyo, la Casa Mores y el Centro Cultural Osvaldo Soriano, entre otros.

Habrá recorridas nocturnas, cine de terror, música en vivo, experiencias inmersivas y hasta una versión especial del Festival Yeca en la calle Bernardo de Irigoyen. En esta edición, cada espacio ofrecerá una experiencia propia: el Museo Castagnino se convertirá en “La Mansión del Terror”, con salas inspiradas en clásicos como El Exorcista, Drácula o Annabelle; mientras que en Villa Victoria se realizará una Zombie Rave familiar con ambientación de cementerio, música y foodtrucks.

Los más chicos tendrán su lugar en Villa Mitre, con el espectáculo “Merlina y sus amigos”, una actividad lúdica con linternas y DJ en vivo. En tanto, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia propondrá una recorrida a oscuras junto a los personajes de Hotel Transylvania; y la Casa sobre el Arroyo revivirá el espíritu del Proyecto Blair Witch con proyecciones al aire libre. También habrá espacio para el tango con “Tango Misteriosa” en la Casa Mores, y el cine nacional dirá presente con el estreno de Doctor Cerebro en el Centro Cultural Osvaldo Soriano.

Mar del plata en Primavera

La ciudad combina como pocas el encanto del mar con la vitalidad de la vida urbana. Es ese equilibrio, entre el sonido de las olas y el bullicio de los cafés del centro, lo que la convierte en un destino irresistible. “Mar del Plata tiene una identidad que se reinventa con cada estación”, destacan desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), convencidos de que la primavera es el mejor momento para redescubrirla.

Desde las playas céntricas hasta las arenas extensas del sur, cada rincón tiene su propio encanto. En Chapadmalal, los acantilados y las dunas se combinan con olas perfectas para surfear todo el año. Los más aventureros pueden sumar parapente, stand up paddle o paseos marítimos, mientras que quienes buscan calma encuentran playas donde el tiempo parece detenerse.

En la ciudad, los espacios verdes también son protagonistas. El Parque San Martín, la Plaza del Agua o las terrazas naturales del Paseo Jesús de Galíndez se llenan de ferias, espectáculos y música al aire libre. Mar del Plata respira primavera en cada esquina.

Sabores auténticos y nuevas tendencias

Mar del Plata siempre fue sinónimo de buena mesa. A los clásicos pescados y mariscos frescos del puerto se suman nuevas propuestas gastronómicas que revalorizan los productos locales. Bodegones, restaurantes, cervecerías y bares despliegan una identidad propia, donde la calidad se mezcla con la creatividad.

La ciudad fue declarada Capital Nacional de la Cerveza Artesanal, y cada año sorprende con variedades únicas elaboradas por maestros cerveceros locales. A eso se suma el auge de las destilerías de gin artesanal, que incorporan botánicos autóctonos y técnicas sustentables.

Y, por supuesto, no faltan los sabores de siempre: los alfajores marplatenses, los churros rellenos, las medialunas de panadería o los helados artesanales que son parte inseparable de la experiencia. Comer bien, aquí, es una forma de disfrutar el paisaje.

Cultura y entretenimiento todo el año

A diferencia de otros destinos de temporada, Mar del Plata no se detiene. Su agenda cultural vibra los doce meses del año: teatro, recitales, ferias, exposiciones y eventos deportivos conviven en una ciudad que siempre tiene algo nuevo para ofrecer.

El Teatro Auditorium, el Centro de Arte Radio City y los espacios independientes presentan producciones locales y nacionales. También vale una visita al Museo Castagnino, uno de los más antiguos del país, o a íconos que marcan su historia: la Torre Tanque, el Puerto, la Rambla o el Torreón del Monje.

Mar del Plata tiene esa capacidad de ser muchas cosas a la vez: playa y ciudad, tradición y vanguardia, descanso y movimiento. Esta primavera, vuelve a desplegar su mejor versión, con el mar como protagonista y una energía que invita a disfrutarla sin prisa.

Más información: https://turismomardelplata.gob.ar/