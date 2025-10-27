Mapa | Cómo llegar a Mairará: el mejor pueblo del mundo 2025 que hoy es orgullo nacional

La localidad jujeña de Maimará, ubicada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, se coronó como el “Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025”. Esta distinción fue otorgada por ONU Turismo, luego de que el pequeño poblado se impusiera entre más de 270 candidatos provenientes de 65 países a nivel global.

Según detallaron desde el organismo, el jurado valoró especialmente el entorno natural único de Maimará, su firme compromiso con la preservación cultural y su consolidado modelo de turismo sustentable. Este reconocimiento posiciona al pueblo en el mapa internacional con una ventaja competitiva basada en su autenticidad.

Cómo llegar a Maimará, Jujuy: el mejor pueblo del mundo según la ONU Turismo

Maimará, con poco más de 5.000 habitantes, se encuentra en la provincia de Jujuy, en el corazón de la Quebrada de Humahuaca. Es considerada una parada estratégica y de fácil acceso para los visitantes que recorren esta región.

Geográficamente, la localidad se ubica a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a solo 8 kilómetros de Tilcara y a 19 kilómetros de Purmamarca. El paisaje circundante es dominado por la imponente formación multicolor de la Paleta del Pintor.

Los turistas pueden llegar a Maimará en automóvil particular, mediante el servicio de micros o, para una experiencia distinta, utilizando el Tren Solar de la Quebrada, que ofrece un recorrido panorámico a través de los cerros.

Los atractivos que distinguieron a Maimará como el mejor pueblo del mundo

Entre las características que destacaron al pueblo jujeño, figuran sus emblemáticos cerros policromados, con la célebre Paleta del Pintor como principal ícono visual del norte argentino. La economía local se sostiene en actividades ancestrales como la agricultura, la floricultura y la vitivinicultura de altura, las cuales se combinan con arraigadas tradiciones que datan de épocas inmemoriales.

Asimismo, su propuesta turística fue ponderada por no ser solo paisajística, sino también participativa y comunitaria. El desarrollo de la actividad en Maimará se realiza respetando siempre su valioso patrimonio cultural y natural.