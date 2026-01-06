Festival de la Cosecha de la Lavanda en Villa Llanquín: la experiencia violeta que perfuma el verano patagónico

Cosecha violeta. Febrero es el mes en que la lavanda alcanza su máximo esplendor en Villa Llanquín.

El verano avanza en la Patagonia y, lejos del ruido, hay un momento en el que el paisaje cambia de pulso. El verde se apaga un poco y aparece el violeta, no es un detalle: es señal de cosecha. En Villa Llanquín, Río Negro, cuando la lavanda alcanza su punto justo, Lavandas del Limay abre sus tranqueras para celebrar uno de los encuentros más lindos del calendario del verano el Festival de la Cosecha de la Lavanda.

En 2026, la cita será en dos fines de semana, el 14 y 15, y 21 y 22 de febrero y promete volver a convocar a quienes buscan algo más que una postal: una experiencia para los sentidos, el aprendizaje y el descanso consciente.

Caminar por el parque agroecológico es avanzar entre hileras violetas en plena floración, dejar que el perfume lo invada todo y entender que acá el tiempo se mide distinto. El festival propone justamente eso, detenerse, observar, escuchar y conocer el recorrido completo de esta planta aromática, desde su cultivo hasta la destilación del aceite esencial.

Destilación en vivo. Uno de los momentos más esperados del festival: ver cómo la flor se transforma en aceite esencial.

Uno de los momentos más esperados es la destilación en vivo, cuando la flor fresca se transforma, lentamente, en aceite. El proceso ocurre frente a los visitantes y funciona como una clase abierta sobre producción sustentable y saberes de la tierra. A lo largo de las visitas guiadas, se recorren más de 17 variedades de lavanda, cada una con su identidad, su aroma y sus usos.

La experiencia se amplía con una feria de productos artesanales y gourmet: cosmética natural, aromaterapia, alimentos, objetos y regalería elaborados a partir de lavanda. También hay vivero, para quienes quieren llevarse un plantín y prolongar el ritual en casa.

Y como toda pausa merece algo rico, la Casa de Té del parque suma propuestas gastronómicas pensadas para acompañar el entorno: sabores suaves, mesas al aire libre y un paisaje que invita a quedarse un rato más.

Agroecología. Lavandas del Limay produce más de 17 variedades de lavanda con prácticas sustentables.

El Festival de la Cosecha de la Lavanda no es solo un evento, es una invitación a reconectar con lo esencial, a valorar el trabajo agroecológico y a descubrir otra forma de vivir el verano en la Patagonia. Más información: www.lavandasdellimay.com