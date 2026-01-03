El Bolsón: camino al hielo de la laguna El Ventisquero en pleno verano del Cerro Perito Moreno

El mirador del ventisquero revela el contraste de blancos y azules del glaciar. Fotos: Laderas.

El verano en El Bolsón tiene algo de promesa cumplida. Los días se estiran, el verde domina el paisaje y la montaña deja de ser un fondo lejano para convertirse en escenario. En ese pulso tranquilo del sur, donde el tiempo parece moverse a otro ritmo, hay una experiencia que rompe con cualquier idea previa del verano patagónico: caminar sobre nieve en pleno enero, frente a un ventisquero vivo, silencioso y azul.

A partir del miércoles 7 de enero, Laderas Cerro Perito Moreno vuelve a abrir su Centro de esquí y Montaña para la temporada de verano. Será su quinta edición, con apertura los miércoles, jueves, viernes y sábados de 10 a 16 horas, y funcionamiento previsto hasta el viernes 27 de febrero. La propuesta suma actividades pensadas para disfrutar la montaña desde distintos lugares, sin prisa y con vistas que se quedan grabadas.

El gran atractivo vuelve a ser la experiencia hasta la laguna del ventisquero. No es un paseo más, es una travesía de alta montaña que invita a internarse en el corazón del Cerro Perito Moreno y descubrir un paisaje que, en verano, parece imposible.

El recorrido comienza en la base del cerro. Desde allí, dos tramos de telesilla elevan lentamente a los visitantes hasta los 1.700 metros de altura. La subida ya anticipa lo que viene: valles abiertos, cordones montañosos y la cordillera desplegada en capas.

En ese punto, la experiencia cambia de ritmo. Camionetas 4×4 especialmente acondicionadas atraviesan el Plateau en un trayecto tan fascinante. Es allí donde empieza el trekking propiamente dicho. Una caminata de montaña de aproximadamente una hora, de dificultad técnica leve, que se realiza en grupos reducidos y siempre acompañados por guías especializados. El sendero exige atención, respiración y una conexión directa con el entorno. Cada paso vale la pena.

El premio llega en la antecumbre del cerro, en el Mirador del Ventisquero. Frente a los ojos aparece el hielo, con sus blancos profundos y azules cambiantes según la luz del cielo.

Laderas propone una gran variedad de propuestas para que toda la familia y grupos de amigos puedan disfrutar de diversas maneras la montaña.

En pleno verano, se camina sobre nieve y se avanza hasta el borde de una pequeña laguna de color verde esmeralda que descansa al pie del ventisquero. El silencio es casi absoluto. La sensación, difícil de describir. Una experiencia que no se olvida.

Por otra parte, desde el Plateau también se puede acceder a otras actividades, como los vuelos de bautismo en parapente.

Más para vivir en Verano 2026

Para completar el verano Laderas ofrece opciones para familias y grupos de amigos. Una de las más elegidas es el acceso a la parte alta de la montaña mediante las telesillas, que parten desde los 900 metros y llegan nuevamente al Plateau, ideal para quienes buscan vistas panorámicas sin exigencias físicas.

Gastronomía, paseos panorámicos, parque aéreo y cabalgatas completan la oferta.

A los 1.700 metros funciona A-Gusto, el restaurante y confitería. Gastronomía de montaña, minutas, bebidas y una vista abierta de los valles y la cordillera convierten la parada en un plan en sí mismo, perfecto para alargar la sobremesa y dejar que el paisaje haga su trabajo.

Para quienes viajan con chicos el Parque Aéreo suma puentes colgantes y tirolesas, mientras que los paseos hacia distintos puntos panorámicos permiten recorrer el cerro a otro ritmo. Sin necesidad de subir a la montaña, las cabalgatas se consolidan como una de las actividades más demandadas: recorren senderos de singular belleza y se internan en La Balconada, el desarrollo ubicado en la base del cerro.

Cuánto sale disfrutar el Verano 2026

El verano empieza a tomar forma en El Bolsón. En un contexto donde se habla de una posible caída del turismo local, el panorama local es alentador. “Vemos consultas y reservas. Los precios están equilibrados y siguen siendo accesibles”, señaló desde el área de Turismo Sofía Seroff. Un hospedaje, por persona, ronda los $20.000 la noche.

Además, la comarca andina continúa siendo clave en la experiencia del visitante. “El Bolsón funciona como centro de distribución, mucha gente se aloja acá y recorre todas las bellezas que tenemos a pocos kilómetros”, agregó.

Precios de la Aventura en el Cerro