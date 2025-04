Flybondi de regalo: lanza pasajes gratis, tras quejas masivas por cancelaciones

Flybondi tiene muchos reclamos por su cancelación de vuelos. Foto: gentileza.

Flybondi vuelve a la carga con “pasajes regalados” mientras intenta remontar vuelo en medio de su peor turbulencia. La aerolínea low cost, que en 2018 hizo ruido con sus tarifas ultra baratas, más de uno voló por la mitad de lo que costaba un pasaje en la línea de bandera, hoy enfrenta una realidad muy distinta.

Siete años después de su despegue, Flybondi es más conocida por sus cancelaciones repentinas que por sus precios tentadores. Las redes sociales se llenan de quejas de pasajeros varados, vuelos que no despegan y servicios que no cumplen. En ese contexto, la empresa lanza una nueva campaña con boletos a precio cero, buscando volver a seducir a los viajeros y recuperar terreno en medio de una crisis que parece no darle respiro.

«Comprá un pasaje ida y vuelta esta semana y te regalamos una escapadita», expresa la low cost a través de su web. Según informó, regala un pasaje ida y vuelta para volar por Argentina.

Es una promoción válida del 14 al 20 de abril. El único requisito es comprar un pasaje para volar en cualquier época del año, a cambio la compañía regala otro pasaje el cuál tiene una validez de un año para ser utilizado en cualquier destino nacional desde Buenos Aires.

Vuelos de Flybondi. Foto: Gentileza Cámara de Turismo de Bariloche.

En este caso, Flybondi ofrece pasajes a Bariloche desde $33.000 y a Neuquén desde $30.000 finales por tramo, que se pueden conseguir a través de la web.

Detalle de los pasajes de regalo

El pasaje incluye tasas e impuestos. Y cabe mencionar que son para volar desde Buenos Aires y habrá tiempo de adquirir esta promoción hasta el domingo 20 de abril de 2025 (o sujetos a disponibilidad).

Además, la compañía low cost ofrece 3, 6 y hasta 9 cuotas sin interés para clientes del Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, con VISA y Mastercard.