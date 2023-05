Fútbol por los caminos del vino: Mendoza recibe al Mundial Sub 20 con «su Messi del turismo»

Mendoza será el destino más cercano para los patagónicos que quieran ir a ver el Mundial Sub 20. Las pasiones no solo se pueden vivir en la cancha, porque esta sede del Campeonato Mundial Sub 20 comenzó a organizar paseos para recibir a los turistas, bajo la consigna “fútbol por los caminos del vino”.

“Nuestro Messi es el vino, y en esta ocasión tenemos para ofrecerlo al mundo una vez más junto con la organización adecuada e infraestructura deportiva y hotelera que demandan los protocolos internacionales”, expresó ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, Nora Vicario en Télam Radio.

La ministra mencionó que la Organización Mundial del Turismo (OMT) subrayó que “el turismo deportivo ha tenido gran crecimiento pos pandemia, que le ha aportado al turismo un gran crecimiento relacionado con eventos deportivos”.

Mendoza recibirá en total 14 partidos entre fase de grupo y octavos de final del domingo 21 de mayo, al martes 30 de mayo. El comité organizador solicitó sentar base en la provincia. Es decir que la FIFA estará en Mendoza y desde aquí se trasladará al resto de las sedes que Argentina tendrá durante el mundial.

En Mendoza, el otoño regala un clima benigno. A diferencia de veranos muy calurosos y de inviernos muy fríos, en otoño es la época ideal para visitar gran cantidad de interesantes lugares, donde los colores ocres y amarillos de los árboles dan un toque especial al paisaje.

Es ésta una excelente excusa para recorrer las típicas arboledas y así visitar bodegas y degustar vinos y la gastronomía del lugar, o para admirar las Áreas Protegidas o los Parques Provinciales. Sin duda las rutas del vino se disfrutan durante las cuatro estaciones.

Son muchas las modalidades que ofrecen los operadores turísticos locales para recorrer las bodegas y viñedos de la zona. A caballo, en bicicleta, en autos antiguos, en globo, a pie. Son más de 1.200 bodegas, muchas de las cuales abren sus puertas al visitante para contarle la historia y los procesos que rodean a esta bebida.

Mendoza en otoño también ofrece alternativas para disfrutar de los beneficios que aportan las aguas mineralizadas. Se trata de los complejos termales de Cacheuta, Los Molles y El Challao. La propuesta combina descanso, aventura y los mejores vinos del país.

También en Malargüe, junto al río Atuel, a unos 2.180 metros de altura sobre la RP 220, el visitante accede a un abandonado complejo termal que supo ser en las décadas del 30 y del 40 un suntuoso alojamiento de alta gama. Se trata de las ruinas del Hotel Termas El Sosneado. El manantial de aguas termales es de origen volcánico y en temporada estival recibe turistas que aprovechan sus propiedades curativas.

Conectividad aérea a Mendoza

Mendoza tiene conectividad directa con el aeropuerto de Neuquén con Aerolíneas Argentinas. Si tiene una fecha flexible puede conseguir pasajes desde $17.342, pero para viajar el sábado previo al partido, los pasajes se consiguen desde $25.373.

Además hay 184 vuelos entre cabotaje e internacionales por semana, con 4 destinos directos internacionales y 9 de cabotaje, lo que significa 13 aeropuertos con servicios a la provincia. La ruta más activa es Buenos Aires-Mendoza, con 100 vuelos. Además, la provincia cuenta con 9 vuelos regulares por semana hacia San Pablo, Brasil.

Actualmente, Mendoza cuenta con vuelos directos de Santiago de Chile -vía Sky Airline, LATAM Chile, LATAM Brasil, Aerolíneas Argentinas-, San Pablo -vía Gol Linhas Aéreas, LATAM Brasil, Aerolíneas Argentinas-, Panamá -Copa Airlines- y Lima -LATAM Perú-, las cuales tienen muy buena ocupación sostenida.