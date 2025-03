José y Fernanda dieron el sí bajo el agua: Las Grutas tuvo su primer casamiento subacuático

No faltó nada. Hubo señal de «sí, quiero», besos, testigos y hasta vals bajo el agua. José Alessio, de traje, y Fernanda Eberwein, de vestido blanco, se casaron bajo el mar en el golfo San Matías en Las Grutas. Fue el primer casamiento subacuático en la localidad, reflejo del amor entre ellos y de la pasión por el buceo y la naturaleza.

Se casaron bajo el mar en Las Grutas: cómo surgió la idea y cómo la llevaron adelante

La elección del lugar no fue casualidad. Fernanda es una experimentada buceadora que durante varios años exploró las profundidades del golfo, mientras que José comenzó a incursionar en esta actividad el año pasado. Ambos oriundos Buenos Aires (Henderson y Juan Bautista Alberdi), se conocieron hace unos años en el consultorio; él, médico y ella, su paciente. quisieron convertir el fondo del mar en el escenario perfecto para sellar su unión.

La ceremonia se realizó el miércoles de la semana pasada y contó con la participación de un grupo reducido de testigos, familiares, amigos y con el acompañamiento de los instructores de buceo. «Casarse es un acontecimiento y en el fondo del mar más todavía», expresó Maria Laura Varela, instructora de buceo y una de las organizadoras del evento. En diálogo con Río Negro, aportó los detalles de cómo surgió la idea y cómo la llevaron adelante.

«Soy instructora desde hace más de 20 años,y me dedico a los cursos. Fernanda viene siempre a Las Grutas, se formó con nosotros, y el año pasado vino con su pareja José. Como él no buceaba, hizo un curso. A raíz de eso, ellos ya se iban a casar, ella le propuso casarse bajo el agua, tener una bendición. Estaban acá en casa, delante mío. El le respondió ‘sí claro’. Así que yo dije ‘sí, chicos, los apoyo, lo organizamos, ustedes me dicen la fecha y lo hacemos. Y así fue», contó.

Las Grutas, por sus aguas cristalinas y rica en biodiversidad marina, es un destino elegido por los amantes del buceo de distintas partes del país y en cualquier época del año. Además de ofrecer las condiciones ideales para observar corales, anémonas y algas, la zona del golfo cuenta con embarcaciones hundidas especialmente acondicionadas para la práctica de buceo recreativo y profesional.

«Estuvo muy bueno, todo nuestro equipo se enganchó con la idea, fue maravilloso y salió todo perfecto. También Los Grutinos (personajes locales de ficción) se prendieron, nos apoyaron y le dieron color a esta iniciativa», agregó Laura. Los novios vinieron con su familia así que ellos también recibieron su bautismo de buceo para poder presenciar el casamiento en el fondo. «Fue muy divertido, prepararon flores para decorar el bote, todos trabajaron en los días previos y se coronó con un brindis en la playa al regreso», indicó.

Esta aventura de amor y naturaleza convirtió el casameinto de José y Fernanda en un hecho memorable para la comunidad de Las Grutas. A futuro podrá resultar inspirador para otras parejas que buscan celebrar su amor de una manera poco convencional. «Nosotros siempre estamos haciendo cosas con la expectativa de que la gente conozca el lugar, se acerque y haga su experiencia bajo el agua, aunque no sepa nadar. No tengo la expectativa de que sea un evento pero, por supuesto, el que se quiera casar bjao el agua, le hacemos el casamiento», aclaró Laura.