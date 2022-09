De Villa Traful a la Nasa: publicaron la foto del centro galaxia retratada por un patagónico

La foto del cielo de Villa Traful que fue seleccionada como foto astronómica del día, APOD (Astronomy Picture of the Day), el sábado, por la Nasa. Fotos: Gerardo Ferrarino.

Lo hizo de nuevo. «En una noche sin luna, ni contaminación lumínica, cuándo el cielo parecía espejarse en el lago Traful», el astrofotógrafo Gerardo Ferrarino capturó el centro de nuestra Galaxia. Corría agosto, habían llegado a esta villa de la Patagonia para celebrar el cumpleaños de su mamá. Antes de salir, Gerardo, cargó sus equipos, estudió el cielo y planificó una foto. “El pronóstico era bueno, no habría luna, ni tormenta. Pero no imaginé que lo que vi después”, dice y aunque no lo imaginó, la Nasa la eligió para ser la “Astronomy Picture of the Day” es decir, la foto astronómica del día (APOD).

“La primera noche fracasé porque me corrieron unos perros. Ese día, salté un alambrado, llegué a la orilla del lago y las condiciones estaban dadas: no había luna, ni nubes, el lago era un espejo. El paisaje era espectacular, tenía las montañas muy cerca y se veían los picos nevados atrás. En el centro estaba la Galaxia, que en el Hemisferio Sur se ve mejor en invierno, bien alto”, dice para comenzar a explicar.

Así apareció en la página de la Nasa

El lugar con tan poco contaminación lumínica ayudaba. Más la altura, que hace que las estrellas se vean mejor porque hay menos atmósfera que atravesar, más toda la paciencia, que requiere la astrofotografía. Cuando Gerardo bajó las fotos, la vio y pensó que sería bueno volverla a mandar a la Nasa. No lo hace siempre, porque son muy estrictos y a veces ni contestan, pero de inmediato recibió la respuesta confirmando que sería la foto del día.

Una vez, la Nasa, ya había elegido una foto suya, cuando en Bahía Creek, la playa de Río Negro. En ese entonces, la publicaron en un portal que se llama Sky, y ahí la gente la votó para que se convierta en APOD. Ahora, la seleccionaron ellos. En cuatro horas le avisaron: ‘mañana será la foto astronómica del día. «No me dio ni tiempo a reaccionar», dice y en sus redes reconoce la importancia de esta publicación.

La foto anterior que publicó la Nasa con la descripción: Foto de Andrómeda el objeto más distante que se ve fácilmente a simple vista. Foto Gerardo Ferrarino.

«Obtener un APOD (Astronomy Picture of the Day) es uno de los reconocimientos más importantes dentro del mundo de la astrofotografía, ya que son seleccionadas por dos astrofísicos de la NASA y la descripción la realiza un astrónomo profesional«, escribe.

Cuando a Gerardo se le pregunta por qué pueden haberla destacado, entre tantas, analiza algunas razones: tenía los picos nevados atrás lo que transmitía que era invierno, se ve una luz zodiacal, que se ve rara vez en cielos muy oscuros, cuando comienza a llegar a la primavera.

«Esa luz zodiacal es la que descubrió, o hizo la tesis Brian May, el guitarrista de Queen: aparece pocas veces. Estaba el centro galáctico en el lugar más alto que podía estar, todo eso reflejado en el lago, sobre todo la estrella Vega que es una de las más brillantes del cielo, que se reflejaba en el agua. Creo que no le faltaba nada», confiesa.

El astrofotógrafo Gerardo Ferrarino, fascinado por la noche, como desde hace años. Foto Gerardo Ferrarino.

Ferrarino es aficionado a la astrofotografía y a la astronomía. Nació en Lamarque, pero desde hace 32 años vive en Viedma con su familia. Una de las cosas que más le gusta en la vida, es mirar el cielo, retratarlo y salir a cazar estrellas, galaxias o satélites. Por eso, todo momento pinta una buena opción para hacerlo.

“Yo llevo todos los equipos a todos lados. Antes de salir a cualquier lugar, miro que foto puedo hacer, que tan oscuro es el cielo: es de obsesivo total. Siempre es importante que no haya luna, es como un farol gigante en el cielo que no deja que se vean los objetos mas tenues del espacio profundo. Y después busco un buen lugar desde donde hacer las fotos”, relata Gerardo.

El joven patagónico habla con pasión de lo que hace y sabe lo que dice. Si bien todo comenzó con un curso básico de fotografía por hobbie, desde hace años, se perfecciona en retratar paisajes nocturnos. Se capacitó con grandes asotrofotografos y estudia mucho por su cuenta. Actualmente comparte su trabajo en Facebook Gerardo Ferrarino e Instagram.