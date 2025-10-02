Las bellezas naturales para (re) descubrir en Cipolletti

Por Juan Pablo Iozzia

Cipolletti cumple 122 años y lo celebra mostrando lo mejor de sí: su gente, su historia y, claro, sus paisajes. Porque esta ciudad rionegrina no solo respira vida urbana; también guarda postales naturales que sorprenden por su belleza y su cercanía. Escenarios donde el río, los cañadones y las formaciones rocosas se combinan para regalarnos experiencias únicas, ideales para la aventura, la contemplación o una salida de domingo en familia.

En cada rincón natural late una invitación: salir a caminar, pedalear, remar o simplemente contemplar el horizonte. Es un recordatorio de que no siempre es necesario viajar cientos de kilómetros para desconectarse: a veces, la belleza está a la vuelta de la esquina.

Isla Jordán: el pulmón verde de la ciudad

A orillas del río Negro y a apenas 5 kilómetros del centro, la Isla Jordán es un clásico que nunca decepciona. Familias, pescadores, ciclistas y grupos de amigos encuentran allí un espacio donde conviven playas de arena, senderos arbolados y la calma del río.



Además, ofrece la oportunidad de practicar canotaje, caminatas, paseos en bicicleta y avistaje de aves. Cada verano, el lugar se llena de vida, con la naturaleza como escenario y la brisa del río como compañía.

El anfiteatro en el Valle Cretácico

Un verdadero monumento natural que sorprende por su magnitud. Ubicado a 72 kilómetros de Cipolletti, en el Área Natural Protegida Valle Cretácico, el Anfiteatro se levanta como un paisaje rojizo de cañadones y mesetas erosionadas que cuentan una historia de más de 90 millones de años.



Allí, las huellas de dinosaurios, fósiles de peces, tortugas y cocodrilos conviven con aves que sobrevuelan la zona, como los jotes. El Sendero Cañadón de las Águilas, de 18 kilómetros, es un desafío moderado que puede completarse en unas siete horas. Es una experiencia de contacto directo con la historia de la Tierra.

Los troncos fosilizados: testigos de otro tiempo

Muy cerca del Anfiteatro, aparecen troncos petrificados que nos devuelven al paisaje de hace 140 millones de años, cuando la Patagonia era un territorio cálido, húmedo y lleno de bosques.



Probablemente coníferas, estos restos nos recuerdan que bajo la tierra roja de la región se esconde una historia natural fascinante.

Los Gigantes: un destino imponente

A poco más de una hora de viaje, en Villa El Chocón, se alzan Los Gigantes: acantilados y torres de piedra de hasta 70 metros de altura que emergen del lago Ezequiel Ramos Mexía. Sus formas, a veces convertidas en islas por la variación del nivel del agua, crean un paisaje imponente, perfecto para la fotografía y la contemplación.



Un destino que combina aventura y belleza, y que demuestra que la Patagonia siempre tiene más para sorprender.

Los Acantilados de Balsa Las Perlas

Más cerca todavía, a solo 22 kilómetros de Cipolletti, el río Limay nos regala este escenario de paredes rojizas de 30 metros que contrastan con el azul profundo del agua. Caminatas, rappel, avistaje de aves o simplemente una tarde de río hacen de este lugar un tesoro para quienes buscan escapar de la rutina sin alejarse demasiado. Conviene llegar temprano para encontrar sombra y disfrutar de una jornada distinta.



Así son las bellezas naturales de Cipolletti y sus alrededores: un abanico de paisajes para explorar, aprender y cuidar. Porque celebrar la ciudad también es reconocer la riqueza que nos rodea.

Información útil para el visitante