Las Grutas, playas sin mascotas: resistencias, multas y perros abandonados en los autos

Las Grutas inició esta temporada con un gran trabajo para reordenar la convivencia entre residentes, turistas y sus mascotas. A través de la Ordenanza Nº 7.372, la bajada La Rinconada fue designada como la Playa Amigable pet- friendly y prohibió las bajadas con ellos en playas no habilitadas, pero el resultado de la medida, fueron varios conflictos y resistencias por parte de los dueños, que bajan igual, o los dejan abandonados en los autos.

La coordinadora de Zoonosis municipal, Ada Nahuelhual en diálogo con RÍO NEGRO explicó «La temporada, en cuanto a las mascotas, viene siendo bravísima. Hay resistencia de las personas que años anteriores venían a nuestras playas y accedían con sus animales. También por parte de los residentes que dejan sus animales sueltos porque dicen que ‘acá son libres y eligen las playas’. Hemos reforzado la cartelería y se está entregando folletería pero claramente llevará más de una temporada la re-educación».

La ordenanza con la prohibición para que bajen los animales, entre la bajada Acantilados y el Cañadón La Paloma, (la séptima), estaba establecida del año ’96 aproximadamente. Pero muchos residentes y turistas bajaban igual con sus animales. Los alojamientos turísticos, reciben a personas con sus animales y no se entiende que no todas las playas son para ellos.

«Se han labrado en enero aproximadamente 65 multas. No es que se cobra de una, primero hay una notificación de que no puede estar con animales en la playa y si hace caso omiso se cobra. También recibimos muchos llamados, de personas que encuentran perros encerrados en los autos. Se bajan a comer, o a comprar y cuando no los dejan entrar a los locales los dejan en los autos. Es una temporada con mucho trabajo en este sentido, esperemos que se tome conciencia de que hay que respetar las normativas vigentes», dijo Nahuelhual.

Para los que bajen en playas no habilitadas o no cumpla con sus responsabilidades como dueños del animal, las multas están pautada en 10 USAM (Unidad de Sanción Municipal), que está en 49.000 pesos, o más. Es onerosa, una multa, rondará los 500.000 pesos.

Una jauría de perros sin dueños, era conocida en Las Grutas, por andar en las playas. Pero Nahuelhual explicó que se viene trabajando desde hace tiempo con ellos. Muchos se pudieron a resguardo en casas de vecinos de Las Grutas. Se los retira de las playas durante las temporadas estivales, más que nada por cuestiones de seguridad, después que a uno de ellos lo hirió el hélice de una embarcación.

La Rinconada Amigable con los animales

El lugar es uno de los que se queda ‘casi’ sin playa durante la pleamar.

La playa La Rinconada se encuentra al norte del balneario, a unos 1400 metros de la Bajada Cero y es el lugar en el que se puede bajar con perros. Lo que tiene de particular esa playa es que es muy amplia, por lo tanto es ideal para que los animales dispongan de un buen espacio.

Deben bajar con responsabilidad, llevar las bolsas para recoger la materia fecal de sus animales. Además, los animales deberán estar identificados con una chapa y circular con collar y correa. El lugar es uno de los que se queda ‘casi’ sin playa durante la pleamar, por eso hay que estar muy atentos a la tabla de mareas, para aprovechar al máximo la visita.