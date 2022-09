Las Grutas: la nueva propuesta que te invitar a mirar estrellas y probar sabores de la Patagonia

Astroturismo, gastronomía con productos de la Patagonia, estrellas, la costa y el mar, dieron origen al proyecto «Estrellas y Sabores» que en Las Grutas, te llevará a un lugar alejado de la ciudad a pasar una noche diferente. La iniciativa turística tiene tres patas, como un telescopio: un cocinero, un astrónomo aficionado y un salón de eventos en un lugar ideal.

“Vamos a un complejo que se llama Ruca Lò, que está a unos 6 kilómetros de Las Grutas, es un salón de eventos con una posición geográfica privilegiada, con poca contaminación lumínica. Eso hace que el cielo cobre un protagonismo impresionante”, dice Denis Martínez uno de los creadores del proyecto.

Astroturismo en Las Grutas y la posibilidad de contemplar el cosmos y las estrellas con telescopios adecuados. Fotos: Denis Martínez.

Al llegar, se hace una contemplación del cielo. Se cuentan las historias y los mitos de las constelaciones, se reconocen estrellas y planetas.

Tienen tres telescopios, que se ponen a disposición para que las personas puedan mirar, por ejemplo en esta época a Saturno, Júpiter, la luna, poniendo el ojo en el lente para ver las maravillas del cosmos.

Luego, pasan al salón que tiene todas las comodidades, en dónde está el cocinero local Adrián Fuentes que hace empanadas de cordero, de langostinos, de pescado, paellas y gran variedad de platos que se alternan en cada uno de los eventos que programan.

Ruca Lo. Astroturismo en Las Grutas y la posibilidad de contemplar el cosmos y las estrellas con telescopios adecuados. Fotos: Denis Martínez.

Denis, es oriundo de Cipolletti. Es divulgador científico, astrónomo aficionado y planetarista. Desde el año 2005 se dedica a esto, con un planetario móvil. Siempre lo hizo a través de actividades educativas, pero desde el 2019 incursionó en el astroturismo. Se instaló en Las Grutas en el 2020 por el eclipse de sol que se vio en esa época y desde ahí no paró de hacer actividades inspiradas en el cielo.

“La cercanía del mar, a veces, para la astronomía científica no es lo más conveniente por la humedad de la atmósfera, pero al no haber ciudades grandes cerca, acá no hay contaminación lumínica y alejándose un poco del área urbana, ya hay un cielo plagado de estrellas y hace un atractivo el recurso cielo. Además no hay montañas y el horizonte es infinito. Y es un destino que recibe muchos turistas”.

Ruca Lo. Astroturismo en Las Grutas y la posibilidad de contemplar el cosmos y las estrellas con telescopios adecuados. Fotos: Denis Martínez.

Datos para acceder al astroturismo en Las Grutas

– Tiene un valor de entre 3000 y 4500 pesos por persona, dependiendo del menú de esa noche.

– Para hacer la actividad hay que consultar en las redes las fechas programadas y hacer las reservas.

– También se programan fechas para contingentes o agencias de viaje.

– Contactos: Facebook: Denis C. Martinez. Instagram @astroturismolasgrutas. Teléfono: 2995332631.