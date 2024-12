Los destinos que se pusieron de moda por las series y novelas turcas y los argentinos quieren conocer

Ayvalik la joya del Mar Egeo que Mi otra yo puso de moda.

Más allá del fenómeno que desató el interés por Brasil, los horizontes no tradicionales también ganan terreno entre las prioridades de los pasajeros que buscan nuevas experiencias. Signada por una diferencia cambiaria favorable, hay viajeros que marcan una nueva tendencia: entre quienes su poder adquisitivo se lo permite, prefieren vacacionar en lugares exóticos.

La estabilidad cambiaria impulsó a muchos viajeros a mirar más allá de las opciones tradicionales y explorar lugares como China, Costa Rica, Turquía o Tailandia. Es que la delgada brecha entre el dólar blue y el dólar oficial ayuda a que varios operadores ofrezcan ventas en pesos con tarjeta de crédito, además de dólares y transferencia en esa moneda. Esas modalidades de pago también impulsan la compra de viajes internacionales.

Desde Turkish Airlines resaltan el creciente interés por los viajes a Turquía, y la elección de Estambul. Afirman que se empezó a viajar a las playas del mediterráneo, por las series y novelas turcas. Turquía, con sus populares series y novelas en poco más de una década, se ha convertido en una potencia del género de las telenovelas y es ya el segundo mayor exportador mundial de ficción televisiva, por detrás de Estados Unidos.

Mientras que las telenovelas latinas tradicionales suelen grabarse en estudios, las ficciones turcas utilizan escenarios reales, haciendo de Turquía un protagonista más de la trama. Esta distinción aporta realismo y dinamismo a las historias y atrae a los espectadores por la belleza de los escenarios.

Estambul, la ciudad situada en dos continentes

Estambul, antigua capital y ciudad emblemática, es la estrella de muchas producciones. «Hakan el protector», es una serie popular desarrollada en las calles de Estambul. De hecho, la serie gira en torno a la mítica mezquita, y antigua basílica cristiana, Hagia Sophia. En numerosas ocasiones se podía ver al protagonista recorriendo los pasillos de los bazares de la ciudad o caminando a lo largo del Bósforo.

Ayvalik la joya del Mar Egeo

Mi otra yo es una serie de Netflix que ha sido furor en la plataforma. En ella, tres amigas se lanzan a la aventura desde Estambul hacia un pueblo costero. Calmas aguas, acantilados, calles angostas, exquisita gastronomía, campos de olivares y atardeceres de ensueño son algunas de las joyas de Ayvalik que atrapan en la costa noroccidental de Turquía.

Tekirdag, el escenario de fondo en la ficción Traicionada

Traicionada se grabó mayormente en Tekirdag, una ciudad costera en la región del Mármara, Turquía. Su pintoresca bahía está rodeada por el gran promontorio de la montaña, y fue allí donde los personajes desentramaron esta profunda historia.

Antalya, la gema a orillas del Mediterráneo

Antalya fue escenario de Love is in the air, una de las novelas turcas más populares entre los argentinos. Allí, los protagonistas, Eda y Serkan, viajaron para cerrar un importante trato para su compañía y también tuvieron tiempo para recorrer sus lugares más importantes. Durante estos episodios, el espectador pudo ser testigo del Templo de Apolo o de la catarata Kurşunlu.

Esmirna, la perla del Egeo

Esmirna, la tercera ciudad más grande de Turquía, tiene mucho para ofrecer a los visitantes como centro cultural en el que mezquitas y bazares salpican los bulevares llenos de palmeras y antiguas ruinas griegas. Allí se grabó la novela El cuento de la isla que sigue la historia de Haziran y Poyraz. En todo momento, el público experimenta el choque y la fusión de las culturas urbana y rural, y la tensión entre modernidad y tradición en escenarios con una belleza natural y arquitectónica impactante.

En estos destinos, el asesoramiento por parte de un experto en turismo juega un rol clave. Por una cuestión de seguridad, ya que el idioma y la cultura no suelen ser conocidos para los occidentales, los formatos de paquetes más elegidos suelen ser los que cuentan con la mayoría de los servicios incluidos.

Los paquetes de 23 días / 20 noches. recorriendo Mykonos, Santorini, Samos y Atenas más lo mejor de Turquía con Media Pensión, salen unos 7.359.000 pesos y en dólares 6.690.