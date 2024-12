De Lamarque a Andorra: Marianela y un viaje de miles de kilómetros de amor

“Soy Marianela Paolini, de Río Negro, de Lamarque, para ser más precisa, un pueblo muy pequeñito”. Así se presenta esta “patagónica por el mundo” que desde hace 14 años vive en Andorra, un “microestado” soberano ubicado en el suroeste de Europa, entre España y Francia que también es “muy pequeñito”.

Marianela tiene 42 años. Con Luciano está en pareja hace 16, y tienen dos hijos: Fausto y Chloe, de 10 y 9 años. Hace 8, que tienen su propia empresa gastronómica: una pizzería en pleno centro de la capital del país. Les va muy bien y están creciendo.

Como otros jóvenes rionegrinos de su pueblo, Marianela dejó Lamarque cuando terminó la secundaria para irse a estudiar arquitectura a Córdoba . Allí conoció a su pareja y, años después, ese lazo la llevó a cruzar el océano.

Marianela Paolini, está en pareja y tiene dos hijos. Foto gentileza.

“En 2009 decidí venir a Andorra y el motivo fue Luciano. Él se vino para acá y así que podemos decir que me vine por amor. No conocía nada, no sabía a dónde me iba, pero aquí estoy súper feliz”, revela.

Andorra es un principado, tiene una población de alrededor de 80.000 habitantes y su idioma oficial es el catalán. Está situado en plenos montes Pirineos. Por momentos estar ahí es sentirse en medio de un paisaje típico de nuestra cordillera: montañas cubiertas de verde, pinos perfectos como salidos de un cuento y ríos que cantan sobre un lecho de piedras.

El recuerdo con las amigas en Lamarque y la apuesta al futuro

Lo que más añora Marianela de Argentina no es el paisaje sino la otra patria, la de los afectos. “La verdad lo que más extraño de mi vida allá en Argentina es la vida social, el estar con amigas, el salir, disfrutar. Se extraña mucho todo eso”, cuenta.

Busca en su memoria, encuentra un recuerdo hermoso que habla de la amistad y de la vida en los pueblos, y así lo cuenta: “Una amiga me hizo acordar de algo muy divertido. Yo le había mandado fotos de mis hijos que van a una escuela de BTT (bicicleta todo terreno) y ella me dice: ‘qué nivel tienen los niños allá, te acordás cuando nos anotamos a una carrera de bici en Lamarque y no teníamos bicicleta, que tuvimos que pedir bicis prestadas y encima vos ganaste la carrera. ¡Ganaste la carrera con bicicleta prestada y mirá a tus hijos hoy, tomando clases con uniforme y todo’! Nos reímos mucho de esa anécdota. Nos anotábamos en todas, evento que veíamos, evento que nos apuntábamos”.

Marianela disfruta el verano para andar por los caminos de montaña de Andorra. Foto gentileza.

Cuando una emigra no todo es color de rosa, sobre todo al principio. “Los primeros años en Andorra fueron difíciles. Llegué en una época en que había una crisis fuerte en Europa. Empecé a trabajar en un restaurante”, repasa, “gracias a eso puede tener mi permiso de trabajo. Nadie te tomaba por miedo a no poder pagar más adelante y porque había poco trabajo. Los dos primeros años fueron muy duros y con mucha incertidumbre. Hubo momentos de querer volver, de plantearme si valía la pena seguir aquí”.

Una vez que atravesaron las primeras dificultades Marianela y Luciano decidieron casarse. Ese fue un clic. Y cuando decidieron ser padres, otro clic: “Dije o me vuelvo ahora a Argentina o ya no me vuelvo más. Cuando fui mamá dije este es mi lugar, aquí me quiero quedar, cuando vimos todas las ventajas que había y de qué manera estábamos criando a nuestro primer hijo”, asegura.

A la par que creció el proyecto familiar, pudieron concretar su proyecto económico. Se trata de una pizzería artesanal en pleno centro de la capital del principado que se llama “L’Escenari de les Pizzes”. Desde 2016 ofrecen “las mejores pizzas” de Andorra, además las tradicionales empanadas argentinas. Cada repulgue es una conexión diaria con los orígenes.

Marianela afirma que Andorra es un país maravilloso. Lo que menos le gusta son los largos inviernos pero igual sigue enamorada del lugar. Foto gentileza

“Hacemos todo artesanal con productos ecológicos y de proximidad. Hace un año que pudimos abrir otra sucursal, hacemos catering y eventos también”, explicó, “Luciano es del mundo de la gastronomía y yo lo estoy ayudando, incluso me puse a estudiar administración de empresas para poder gestionar”.

Cuando un país te hace sentir en tu propia casa, es imposible no sentir gratitud. “Tenemos mucho trabajo, estamos muy contentos y agradecidos”, dice, “no cambiaría Andorra por nada. Es muy gratificante poder criar hijos en este país”. Sin embargo, estos sentimientos no esconden una verdad irrefutable. “De Argentina se extraña todo, es mi país, lo amo, extraño mucho la familia, las amigas y amigos. El calor humano”, concluye Marianela.

Recomendaciones si visitas Andorra

Para Marianela, Andorrra es un país maravilloso, un paraíso que la enamoró desde el primer día y del que sigue enamorada. “Se vive muy tranquilo, la seguridad es una de las cosas que más me gusta”, señala, “podés salir a la calle tranquila y sin miedo. Lo que menos me gusta es que tenemos muchos meses de frío. Es bonito ver el paisaje vestido todo de blanco, pero es muy largo el invierno”, confiesa.

Una de las ventajas es que se puede recorrer en poco tiempo. Fundamentalmente es un país de nieve para los amantes del esquí y por eso siempre es recomendable venir a esquiar.

En verano también se puede aprovechar. Hay muchos refugios, muchos caminos espectaculares con lagos increíbles. Como puntos de interés siempre recomienda un sitio que le encanta: el Vall d’Incles, uno de los valles más bonitos de Andorra, para visitar en cualquier época del año.

También recomienda La Rabasa, una ruta de senderismo donde se ven paisajes increíbles.

Y por último recomienda una experiencia gastronómica imperdible: probar las pizzas del ‘Escenari de les Pizzes, las mejores de Andorra. La invitación está hecha. No te quedes con las ganas.