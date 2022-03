Ni el viento ni el frío pudieron apagar el Carnaval en Bariloche

Las bajísimas temperaturas, la lluvia y el viento concentraron a los turistas en el centro de Bariloche durante el fin de semana largo por Carnaval. Colas en las chocolaterías y en los restaurantes, comercios abarrotados de gente y numerosas consultas por excursiones y alquileres de autos.

Más allá de las estadísticas oficiales, la informalidad de muchos alojamientos, que no entran en el registro, empujó los números muy arriba y los servicios no estuvieron a la altura.

“Bariloche es linda por donde la mires. El viento molesta un poco pero con el frío, te abrigás y todo bien. Venir a este lugar te hace bajar o bajar porque tiene una energía particular”, aseguró Elizabeth Rapaso, de Ramos Mejía, mientras tomaba mate al pie del mástil y observaba el lago Nahuel Huapi.

La ocupación turística durante febrero promedió el 85% en Bariloche. Con el feriado por Carnaval trepó al 90%. “Estamos sorprendidos por la cantidad de gente, más allá de que somos un destino fuerte en carnaval. No somos Gualeguaychú y no acompañó el clima pero la gente no deja de venir”, reconoció el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón.

Zoe Carullo, turista de Neuquén, tomaba fotografías junto a su pareja en el Centro Cívico. Pasaron los primeros días en San Martín de los Andes y al llegar a Bariloche, recorrieron varios hoteles sin conseguir alojamiento. “Habremos llamado como a diez y no había lugar. Uno nos ofrecía una habitación por 30.000 pesos por la noche. Por suerte, conseguimos a 10.000 pesos porque hacía mucho frío y queríamos asegurarnos un lugar”, indicó la mujer.

Reconoció que también les costó encontrar un lugar para cenar durante el fin de semana. “Recién a las 23.30 encontramos pero a la medianoche, los mozos ya se querían ir”, dijo.

Esta fue una de las consecuencias de la gran afluencia de turistas durante todo el verano. La gastronomía tuvo una oferta que no llegó a cubrir semejante demanda, especialmente en los sitios del centro.

Los secretos

En uno de los bancos de la plaza, Ana Ruiz, de Cinco Saltos, planeaba junto a su pareja el próximo circuito. “Estos días nos pasamos haciendo caminatas así que el frío no nos importó. Hicimos varios senderos que no son tan conocidos. Los turistas solo recorren el centro sin saber que hay infinidad de lugares para recorrer”, expresó.

Hasta el paseo por la calle Mitre fue cita obligada (Foto: Marcelo Martínez)

La pareja se mostró sorprendida por la cantidad de gente en Bariloche. “Ya en la ruta notamos mucho movimiento. De todos modos, no tuvimos dificultades en la ciudad. En vez de salir a comer a las 21 o 22, salimos más temprano y evitamos las filas”, sostuvo Ruiz.

Angélica Díaz, de Auto’s Rent a Car, aseguró que no cuentan con disponibilidad de vehículos hasta el 15 de marzo, pero la demanda no varió en todo el verano. Por eso, trabajan exclusivamente con reservas. “Tenemos mucha demanda; no nos podemos quejar. Básicamente trabajamos con el turista que llega en avión y alquila un auto para moverse en la ciudad y no tener que hacer excursiones”, advirtió.

Silvia Beilmann, de General San Martín, La Pampa, aprovechó el fin de semana largo de febrero para recorrer la ruta 23 desde San Antonio Oeste hasta Bariloche. “Lo hicimos por etapas y fuimos parando. Charlando con la gente de cada paraje se descubre otra Argentina. Y la ruta esta buena: falta poco de asfalto”, manifestó la mujer mientras relojeaba un mapa junto a su esposo a pocos metros del lago Nahuel Huapi.

Cualquier tiempo es bueno para sacarse una foto en el Centro Cívico (Foto: Marcelo Martínez)

Admitió que el domingo intentaron recorrer Circuito Chico pero el camino estaba cerrado por los fuertes vientos. “Menos mal que trajimos abrigo, pero yo había mirado el pronóstico. Ahora, no esperábamos tanta gente. Ayer no se podía andar por el centro y en la ruta de la costanera, los autos iban a paso de hombre”, cuestionó.