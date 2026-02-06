Orgullo patagónico: la ciudad de Río Negro que está en el top 10 mundial de destinos tendencia

Entre lagos y montañas, Bariloche reafirma su identidad como destino de naturaleza y experiencias auténticas, y vuelve a ser mirada por viajeros de todo el mundo.

No hace falta cruzar océanos ni pronunciar nombres impronunciables para encontrar uno de los destinos que el mundo mira con atención. San Carlos de Bariloche volvió a decir presente en el mapa grande del turismo internacional al ingresar al ranking “Trending Destinations 2026” de Tripadvisor, una lista que reúne a los diez lugares del planeta que más crecieron en interés, búsquedas y valoraciones positivas durante el último año.

El dato no es menor, Bariloche fue la única ciudad argentina en integrar este top 10 global, compartiendo escenario con destinos de Europa, Asia y América. El ranking se construye a partir del análisis de millones de opiniones y calificaciones publicadas por viajeros entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, lo que convierte al reconocimiento en un termómetro real de la experiencia turística y de las preferencias que se proyectan hacia el futuro.

Desde Tripadvisor explican que estos listados permiten anticipar tendencias y detectar qué buscan hoy los viajeros: contacto con la naturaleza, experiencias auténticas, buena gastronomía y destinos versátiles, capaces de ofrecer propuestas durante todo el año. En ese cruce de variables, Bariloche aparece con ventaja.

La ciudad rionegrina reafirma así un perfil que viene construyendo desde hace tiempo: el de un destino de cuatro estaciones, donde el invierno convive con la nieve y el esquí, el verano se abre a los lagos y las playas de montaña, y el otoño y la primavera invitan a caminar senderos, probar sabores locales y bajar un cambio.

Desde el Ente Mixto de Promoción Turística (EMPROTUR) destacaron que la distinción llega en un momento clave. “Bariloche comenzó el año con una noticia que vuelve a poner a la ciudad en el radar del turismo global. Ingresar al top 10 de destinos tendencia del mundo confirma que el interés internacional no solo se sostiene, sino que crece”, señalaron.

En la misma línea, la directora ejecutiva del organismo, Natacha Vázquez, vinculó el logro a un proceso sostenido. “Este reconocimiento no es una casualidad: es producto de años de trabajo conjunto entre el sector público y privado para consolidar a Bariloche como un destino de naturaleza, aventura y experiencias únicas”, afirmó.

El impacto va más allá del orgullo simbólico. Estar entre los destinos tendencia del mundo abre la puerta a nuevos mercados, permite diversificar temporadas, impulsa un turismo más sostenible y fortalece a toda la cadena turística local. Es, también, una confirmación de que la identidad barilochense, esa mezcla de paisaje, actividades al aire libre, gastronomía identitaria y agenda cultural, sigue siendo un valor diferencial.

Bariloche no necesita reinventarse para estar en boca del mundo. Le alcanza con profundizar lo que sabe hacer: ofrecer experiencias que se viven con los sentidos y se recuerdan sin esfuerzo. En un escenario global cada vez más competitivo, la ciudad vuelve a demostrar que su encanto no pasa de moda y que, una vez más, el sur también marca tendencia.