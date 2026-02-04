Turismo en Río Negro: la provincia tuvo récord en enero con cerca de 500 mil turistas 

Río Negro tuvo un enero histórico en materia turística, con la llegada de casi 500 mil visitantes y un impacto económico que superó los $154.800 millones, lo que representa un 20% más que en el mismo período del año pasado.

Según datos del Observatorio Turístico de Río Negro, durante el primer mes de 2026 arribaron a la provincia más de 489.000 turistas, consolidando al turismo como uno de los motores más dinámicos de la economía rionegrina.

Bariloche, el destino más elegido de Río Negro por turistas

Entre los destinos más elegidos se destacó San Carlos de Bariloche, que recibió 189.684 visitantes y alcanzó un 80% de ocupación en alojamientos registrados, posicionándose nuevamente como el principal polo turístico provincial. En tanto, la región de El Bolsón registró un 70% de ocupación en casas y departamentos de alquiler temporario.

El director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín, valoró los resultados y señaló que “estos números confirman el impacto positivo del trabajo articulado con los municipios y el sector privado. Río Negro se consolida como un destino diverso, competitivo y elegido por visitantes de todo el país, generando empleo y un fuerte derrame económico en cada región”.

Cómo fue la ocupación en Las Grutas

En la Costa Atlántica, Las Grutas tuvo un gran movimiento turístico, con un 74% de reservas, mientras que Playas Doradas alcanzó el 70%. Por su parte, El Cóndor y Viedma, impulsadas además por la realización de la Fiesta Nacional del Río, marcaron un 79% de ocupación.

En la zona de los Valles, General Roca registró un 75% de plazas ocupadas, mientras que Río Colorado alcanzó el 67%.

Desde el directorio de ATUR, Martín Lago destacó que “la articulación entre el Estado y el sector privado es uno de los principales factores de éxito, ya que permite optimizar recursos, coordinar acciones y construir mensajes más efectivos para la promoción turística”.

En la misma línea, Agustín Rodríguez, también integrante de la Agencia, subrayó que

“los resultados reflejan una gestión más integrada y estratégica, con objetivos claros, que fortalece el posicionamiento de Río Negro como destino turístico”.

Con este balance positivo, Río Negro inició el año con grandes expectativas de cara al resto de la temporada estival y a los próximos fines de semana largos de Carnaval y Semana Santa, donde la provincia busca volver a ubicarse entre los destinos más elegidos del país.