Los precios de los baños y prestaciones en las termas de Copahue este verano 2026, elegida entre las mejores del mundo

En la cordillera de Neuquén está el Complejo Termal Copahue, al pie del volcán y rodeado de montañas. Desde el 1 de febrero entraron en vigencia los precios que habrá hasta el 31 de marzo.

«Estas tarifas acompañan una temporada pensada para el cuidado, el descanso y la conexión con la naturaleza que hace de Copahue un lugar distinto», dijeron desde Termas de Neuquén.

Los precios en las termas en Copahue en este verano 2026

Los baños en Laguna del Chancho y Laguna Verde, dos de las más solicitadas, tienen un costo de 18.500 pesos. El circuito termal para mayores que incluye vapor, hidromasaje verde, ducha escocesa y máscara facial vale 56.500 pesos.

Agregaron que hay un descuento del 50% en prestaciones termales para jubilados y pensionados. Además, para niños de 1 a 5 años es sin cargo.

Los residentes tienen un 30% de rebajas en prestaciones termales, excepto en hidropulsor.

Termas de Copahue con fama mundial

Las termas de Copahue son reconocidas internacionalmente por la excelencia de sus aguas y barros mineromedicinales.

«Nacidas de la milenaria actividad del Volcán Copahue, a quien los antepasados de la región ya adjudicaban poderes curativos para el cuerpo y el espíritu, las termas se han consolidado como un destino único en la cordillera neuquina, combinando ciencia médica, tradición y un paisaje volcánico inigualable», describieron desde el Gobierno neuquino.