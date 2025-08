Perú para patagónicos: una historia entre nubes entre el rumor de civilizaciones perdidas

Escondida entre montañas, es conocida como la hermana sagrada de Machu Picchu.

Por esas rutas donde el turismo no dejó huella, sin souvenirs ni filas, en un Perú de niebla espesa, silencio y caminos que cortan la montaña, se esconden dos joyas para los viajeros que prefieren los bordes del mapa. Se llaman Kuélap y Choquequirao, y aunque no son parte del circuito clásico, llevan en su arquitectura el peso de civilizaciones que construían como si el mundo no fuera a acabarse nunca.

Pero también está la otra postal, la más famosa, la que es imposible no nombrar. Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo. Los viajeros que viven en Río Negro y Neuquén, según las agencias de viajes locales, buscan combinar cultura, historia y paisajes , y Perú se transformó en un destino estrella.

Desde la sucursal de Almundo en General Roca confirman que la mayoría de las consultas por este país tienen un claro objetivo: llegar a la ciudadela Inca. La mayoría de los viajeros optan por contratar paquetes turísticos completos, que aseguren todos los detalles desde que pisan suelo peruano: alojamiento, traslados, pases de tren, excursiones y entradas tanto al Valle Sagrado como al sitio arqueológico más famoso de América del Sur.

Machu Picchu sigue siendo el corazón del turismo en Perú.

Según las agencias, los itinerarios más comunes son de 7 noches para dos personas, con precios que actualmente rondan entre 2.000 y 2.500 dólares, dependiendo de la categoría del hotel y las actividades incluidas. A este valor hay que sumarle los pasajes aéreos, que se estiman en unos 1.500 dólares por pareja.

Ciudades sobre la niebla

La niebla se cuela entre los muros como un visitante más. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, la fortaleza de Kuélap se levanta en el norte peruano, sobre el cerro Barreta. Es una ciudadela que desafía el tiempo. Fue construida por la cultura Chachapoyas, los guerreros de las nubes. Sus muros llegan a medir 20 metros de alto y resguardan más de 400 estructuras circulares con frisos en zigzag.

Una ciudad ceremonial y defensiva, en diálogo con el bosque nuboso que la rodea. Para llegar, hay que volar hasta Chachapoyas y tomar el teleférico, o animarse a caminar el trayecto.

Complejo arqueológico de Kuélap

Más al sur, sobre la unión de la selva y los Andes, Choquequirao “la hermana arisca de Machu Picchu”, permanece suspendida como una ciudad secreta. No hay trenes, ni caminos asfaltados, se llega después de cuatro o cinco días de caminata desde Cachora. Pero al llegar, hay terrazas, plazas, templos incas en estado casi puro.

Y luego, Machu Picchu. El santuario que resume siglos de historia y la arquitectura más emblemática. La ruta hasta allí es casi tan memorable como el destino: primero, volar desde Lima a Cuzco. Luego, el tren hasta Aguas Calientes, bordeando el río Vilcanota entre montañas cada vez más verdes. Desde 2024, se permite el ingreso de hasta 4.500 personas por día, organizadas por circuitos que evitan la aglomeración, pero conservan la magia. Los boletos se adquieren en la web oficial tuboleto.cultura.pe.

Kuélap, una de las construcciones más imponentes de la época preincaica.

Recomendaciones desde la Patagonia

La agente de viajes Lizie Benassi de la agencia de Roca de Almundo dijo que la mejor época para visitar Machu Picchu es durante la temporada seca, que va desde fines de abril hasta octubre. Es cuando hay menos lluvias, los caminos están en mejores condiciones y se puede disfrutar de las caminatas, y las visitas arqueológicas.

Trekking a Choquequirao

Aunque hay un pequeño grupo, en general jóvenes entre 20 y 40 años, que prefieren organizar el viaje por su cuenta (reservando solamente vuelos y alojamiento), la mayoría de los valletanos viaja con el itinerario armado.

Esto no sólo brinda mayor seguridad, sino que permite contar con guías especializados, algo clave. “No es como ir a la playa, donde uno se maneja solo. En Perú, es muy interesante que alguien te explique la historia detrás de lo que estás viendo”, destacó: “Nuestros pasajeros vuelven felices y más que conformes, el destino no decepciona”.

Conectividad desde la Patagonia hacia Perú

Para llegar no existen vuelos directos desde la Patagonia. La opción más conveniente es hacer escala en Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Las aerolíneas que operan son Aerolíneas Argentinas, LATAM y Sky Airline, y la low cost JetSmart. El recorrido habitual es Buenos Aires a Lima, conexión a Cusco y luego el regreso vía Lima. Como todos los vuelos parten desde la capital, los pasajeros del Alto Valle deben sumar el costo del vuelo de cabotaje.

Parque Arqueológico de Choquequirao.

Para llegar a Kuélap, se puede tomar un vuelo desde Lima, la capital peruana, hasta la ciudad de Chachapoyas, capital de la región Amazonas. Para visitar la fortaleza se puede tomar el teleférico, que ofrece un viaje panorámico de 20 minutos sobre un cañón imponente; también se puede llegar en auto; o emprender una caminata con una distancia de aproximadamente 9 kilómetros (unas 4 horas de ascenso).

Todos los caminos ofrecen vistas espectaculares y permiten conectar con el entorno antes de llegar al sitio arqueológico. Las entradas al sitio arqueológico se compran en la página oficial de tuboleto.cultura.pe/kuelap.

Por su parte, para llegar a Cusco, si o si hay que realizar una conexión en Lima. Si bien no hay vuelos directos, esto permite a los viajeros organizar viajes multidestino y aprovechar al máximo el tiempo y las rutas aéreas disponibles.

Teleférico de Kuelap

El acceso a Choquequirao comienza generalmente desde Cusco. Desde allí, se toma transporte hasta Cachora, en la región vecina de Apurímac, donde inicia el trekking de aproximadamente unos 60 kilómetros (ida y vuelta). Otra opción es iniciar la caminata desde Capuliyoc (a 10 km de Cachora) para lo cual se deberá desplazar en un transporte. El recorrido completo toma de 4 a 5 días, con pernocte en campamentos establecidos.