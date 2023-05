Pesca invernal en el Parque Nacional Laguna Blanca, que tenés que saber antes de ir

En la laguna no se puede navegar, por la gran presencia de aves, que tienen un alto valor de conservación. Con 11 mil hectáreas, tiene las mismas especies de aves, que parques que 20 veces más grandes.

Mientras que en la mayoría de lagos de Río Negro y Neuquén, la temporada de pesca transita sus últimos días en el Parque Nacional Laguna Blanca, a 36 kilómetros de Zapala, recién comienza. Por estos días, todos llegan abrigados y con sus cañas al espejo de agua, frente al cerro Chachil, en busca de sus percas, a disfrutar el aire puro en contacto con la naturaleza.

La pesca invernal es uno de los atractivos de este humedal, un lugar ideal para ir en familia y para que los chicos hagan sus primeras armas en la especialidad y desde del 1 de abril hasta el 31 de octubre del 2023, la temporada de pesca estará abierta.

Este es un parque poco conocido en Neuquén que esconde la magia agreste de la estepa patagónica. Antiguos conos volcánicos, paisajes desérticos y una enorme laguna con aves acuáticas y migratorias lo convierten en un imperdible, también para los amantes de la observación de aves.

En lo que refiere a pesca van a buscar la perca, un pez exótico para este ecosistema. Es nativo de la Patagonia, pero fue introducido en la década del 40 y luego en la década del 60 y la población creció mucho poniendo en riesgo a las especies del lugar. Con la pesca recreativa se busca el control de la especie.

El objetivo es recuperar las condiciones que le dan carácter de humedal de importancia internacional a la laguna. Por eso es pesca con retiro y lo pueden llevar pero deben vicerar en sus casas.

Recordá que tenés que adquirir el permiso de pesca previamente en www.cazaypesca.com.ar y es responsabilidad del pescador leer y conocer el Reglamento de Pesca 2022/2023 en http://reglamentodepesca.org.ar/. Está prohibido meterse a la laguna. El aguas es fría y tiene mucha profundidad sin servicio de guardavidas.

Recomendaciones para ir al Parque Nacional Laguna Blanca

– No está permitido el desarrollo de actividades recreativas náuticas (botes a remo o motor, windsurf, kayak, etc.) en forma extensiva en la Laguna Blanca. Por la gran presencia de aves, que tienen un alto valor de conservación. Con 11 mil hectáreas, tiene las mismas especies de aves, que parques que son 20 veces más grandes.

– Respetá áreas de acceso de pesca y no traspases alambrados.

– El registro de senderistas y acampantes en el centro de visitantes es obligatorio. Si bien el área cuenta con cestos de basura, siempre recomendamos al visitante que regrese con sus residuos.

– Se recomienda que el visitante utilice los sanitarios del Centro de Visitantes Nomades.

– Para hacer fuego un calentador es ideal. Si no tenés uno, hacer fuego en el área de acampe,

único sitio habilitado. No se permite extraer leña.

– Recordá llevar agua potable, el agua de las lagunas es salobre y no apta para consumo humano. El área no dispone de proveeduría. El visitante se deberá proveer de todos los insumos.

– Las condiciones de extrema aridez de la estepa patagónica limitan el crecimiento de la vegetación, así que no remuevas las rocas por presencia de arácnidos. En caso de encontrar aves muertas, no las toques e informá al personal del Parque.

– No está permitido ingresar al área protegida con mascotas. Atienda las recomendaciones de Guardaparques. Evite multas.

– Circulá solo por los caminos habilitados. Utilizar sólo las áreas de estacionamiento habilitadas

para acceder a la laguna.

– Consultas: WhatsApp: 2942-665085. https://www.facebook.com/Parque Nacional Laguna Blanca lagunablanca@apn.gob.ar. ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES argentina.gob.ar/parquesnacionales. Casa Central: Av. Rivadavia 1475 (CP 1033) Buenos Aires, Argentina

Cómo llegar y moverse

El ingreso al parque está sobre la RP 46 a 230 km de la Ciudad de Neuquén y 36 km de Zapala (todo asfaltado).

No hay colectivos que lleguen hasta la puerta del parque, por lo que mejor es ir en auto, tomar un taxi o hacer una excursión desde Zapala.