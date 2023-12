Previaje: desde el búnker de Milei anuncian el fin, para el sector “hay que inventar algo desde lo privado”

Quedan un par de días para que Javier Milei asuma la presidencia y todavía no se conocen todos los nombres del equipo con el que conducirá el país. Una de las incógnitas está en del área de Turismo, que tienen al frente, hasta el domingo, al ministro Matías Lammens. En medio de la transición, ya hay indicios que muestran que no habrá continuidad del plan Previaje, el programa de preventa turística que devuelve el 50% de los gastos en hotelería y gastronomía, en el contexto del anunciado ajuste que se viene en el sector público.

Según publican diarios nacionales, circulan algunos nombres para hacerse cargo del área, que será reducida al rango de secretaría. Cerca de Lammens reconocen un primer contacto general del equipo del Ministerio del Interior, que encabeza Guillermo Francos, pero no saben si Turismo quedará, finalmente, bajo la órbita de Interior, o si de algún otro sector.

Entre los nombres que circulan están el macrista Alex Campbell, que acaba de jurar este martes como senador bonaerense por Juntos por el Cambio. Hay otro nombre: el del empresario turístico y exfuncionario del gobierno de Cambiemos Hernán De la Colina.

En octubre pasado, Sergio Massa y Lammens anunciaron que presentarían un proyecto de ley para que el Previaje fuera establecido como política de Estado. “PreViaje termina esta quinta edición con grandes resultados. Más de 7,5 millones de argentinos y argentinas viajaron por el país. Este va a ser el segundo año consecutivo sin temporada baja en nuestro país y logramos que el turismo sea el sector que más empleo registrado generó”, dijo Lammens.

En ese acto prometieron dar continuidad al programa pero evidentemente, eso no pasará. Desde el búnker de Milei dan por garantizado que el Previaje, no seguirá. “Garantizado que no sigue. No hay plata”, anticiparon al diario La Nación, desde el espacio de confluencia de mileistas y macristas.

«Hay que inventar algo desde el sector privado»

Por su parte, los diferentes sectores turísticos vienen pidiendo la continuidad. Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) informó que se están reuniendo y tienen muchas expectativas frente al cambio de gobierno, además de tener algunas propuestas de incentivo para el consumo.

Manifestó que hay mucha preocupación e incertidumbre en distintos lugares del país, dado que falta la «macro nacional, que por ejemplo a los agentes nos regula». Planteó que hay cosas que ajustar y hacer una nueva normativa para agencias de viaje y turismo estudiantil para adecuarse a los cambios del mundo.

Señaló que estuvo la semana pasada en Bariloche, Villa la Angostura y San Martín de los Andes y le dijeron que hace dos años no tienen temporada baja y eso es lo que desde el sector privado tienen que tratar de sostener. Dijo que saben que el Previaje no va a estar más por lo que «hay que inventar algo desde el sector privado para que la gente tenga beneficios para viajar».

Explicó que armaron una carpeta que informa lo que es el turismo hoy, que viene liderando en los últimos 21 meses la creación de puestos de trabajo y que es la cuarta actividad económica que genera facturación económica en el país, entre otros aspectos. Remarcó que «somos muchos a nivel nacional».