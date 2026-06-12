Qué hacer el fin de semana largo en Neuquén: todos los paseos gratuitos para descubrir la ciudad

Durante el fin de semana largo habrá recorridos gratuitos por los principales atractivos turísticos de la capital neuquina.

La ciudad de Neuquén se prepara para recibir a vecinos y visitantes con una variada agenda de actividades gratuitas durante el fin de semana largo por el feriado del 15 de junio, en conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.

La propuesta combina naturaleza, historia, miradores urbanos y paseos costeros, con una característica particular: muchas de las actividades fueron pensadas para realizarse en vehículos, aprovechando las ventajas de recorrer la ciudad durante los días frescos del otoño.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, destacó que habrá propuestas durante el sábado, domingo y lunes. Entre las más convocantes se encuentran los recorridos en buses turísticos, con salidas programadas a las 11, 16.30 y 17.30.

Los paseos agrestes se realizan en senderos de a pie en Hiroki (foto Cecilia Maletti)

Los circuitos permitirán conocer algunos de los principales atractivos de la capital neuquina, como Parque Norte, la histórica Torre Talero, los paseos costeros sobre los ríos Limay y Neuquén y distintos miradores desde donde se obtiene una vista privilegiada de la ciudad y su entorno natural.

A la oferta se suman los nuevos buses eléctricos que conectan sectores estratégicos de Neuquén, entre ellos Parque Norte y la Península Hiroki. “La gente los utiliza muchísimo y funcionan muy bien”, señaló Cayol, quien destacó que tanto los buses turísticos como los eléctricos se consolidan como nuevas alternativas de movilidad para quienes visitan la ciudad.

Durante todo el fin de semana también habrá recorridos guiados gratuitos en minibuses. A las 10 se realizará el circuito por los Miradores Bosque Luis Antonini; a las 12, un paseo por el Paseo Limay, Hiroki y distintos puntos panorámicos; y a las 14.30 un recorrido que incluirá el balneario Valentina, la Torre Talero y la Isla 132.

Otra de las propuestas destacadas será la visita guiada a la Península Hiroki, uno de los espacios naturales más valorados de la ciudad. Las excursiones se desarrollarán sábado, domingo y lunes entre las 9 y las 17.30, con salidas cada dos horas. El acceso al área se realiza exclusivamente con guía y la inscripción se efectúa en el portal de ingreso.

Diego Cayol destacó que durante los tres días del fin de semana largo habrá actividades gratuitas para vecinos y turistas en distintos puntos de la ciudad.

Además de las actividades organizadas por el municipio, cuatro agencias de viajes ofrecerán propuestas especiales durante el fin de semana largo, en el marco del trabajo conjunto que la Municipalidad mantiene con la Asociación de Agentes de Viajes.

Como anticipo de la temporada invernal, Cayol adelantó además que el próximo 20 de junio dos agencias locales pondrán en marcha una propuesta temática dedicada al chocolate, sumando una nueva alternativa para quienes buscan conocer la ciudad a través de sus sabores.

Con naturaleza urbana, recorridos patrimoniales y experiencias para toda la familia, Neuquén invita a descubrir durante tres días una ciudad que sigue ampliando su oferta turística y consolidándose como una puerta de entrada para recorrer la Patagonia.

Para más información y detalles sobre todas las actividades, se puede consultar el Instagram oficial de la secretaría de Turismo: @turismo.neuquen.capital.

Agenda gratuita para el fin de semana largo en Neuquén

Los nuevos buses eléctricos conectan Parque Norte con la Península Hiroki y se consolidan como una alternativa para recorrer la ciudad.

Sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio

Buses turísticos

Salida: 11.00

Salida: 16.30

Salida: 17.30

Recorridos incluidos

Parque Norte

Torre Talero

Paseo costero del río Limay

Paseo costero del río Neuquén

Miradores de la ciudad

Paseos guiados gratuitos en minibús

10.00: Miradores Bosque Luis Antonini

12.00: Paseo Limay, Península Hiroki y miradores

14.30: Balneario Valentina, Torre Talero e Isla 132

Visitas guiadas a la Península Hiroki

De 9.00 a 17.30

Salidas cada dos horas

Inscripción en el portal de acceso

Ingreso únicamente con guía habilitado

Buses eléctricos

Conectan Parque Norte con Península Hiroki

Funcionan durante todo el fin de semana largo

Propuestas privadas

Cuatro agencias de viajes ofrecerán excursiones y actividades especiales durante los tres días.

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