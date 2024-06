Salió a hacer fotos de noche y captó la Vía Láctea en el cielo puro de un tesoro de la Patagonia

Cerro Avanzado. Fotografía larga exposición de la Vía Láctea tomada a 17 km de Puerto Madryn, costa de Chubut, Patagonia.

Salir a hacer fotografía de naturaleza es algo que siempre me apasiona, y hacer fotografía nocturna le suma un condimento más. La mayoría de las veces que salgo a hacer fotografía nocturna, voy en busca de la luna llena, pero otras veces salgo a buscar las estrellas. En Puerto Madryn, uno de esos lugares a los que podemos ir es Cerro Avanzado, en donde luego de unos pocos minutos llegamos a un lugar maravilloso en el cual podemos ver con mucha facilidad las estrellas, e incluso la Vía Láctea.

Cerro Avanzado. Aprovechando la contaminación lumínica de Trelew y utilizando la técnica Light Painting (iluminar con luz), para iluminar la vegetación.

Es un tipo de fotografía diferente, en donde es fundamental que no esté ventoso para que la cámara que está arriba del trípode no se mueva, y así evitar que la imagen quede movida. Que no esté la Luna para que se vean mejor las estrellas, obviamente que no esté demasiado nublado, y lo más importante es alejarse de la contaminación lumínica producida en la ciudad, para que las luces no nos «tapen» la mayoría de las estrellas. Vivir en la Patagonia nos da la posibilidad de poder alejarnos unos pocos kilómetros de cualquier ciudad, y de ésa contaminación lumínica.

Cerro Avanzado. Aprovechando la contaminación lumínica de Puerto Madryn para iluminar las nubes

Para hacer este tipo de fotografía hay que colocar la cámara arriba de un trípode, posicionar el lente en dirección hacia la Vía Láctea o hacia lo que queramos fotografiar, y entre otros parámetros, hay que hacer una fotografía de larga exposición.

Punta Éste. Fotografía larga exposición y técnica Light Painting para iluminar la Baliza Acantilado

Esto se logra programando la cámara para que tome una fotografía durante unos 15 o 18 segundos.



Cerro Avanzado, utilizando la contaminación lumínica de la ciudad para iluminar el fondo

Si lo que queremos además de las estrellas es fotografíar algún árbol, vegetación o incluso una baliza, podemos sumar la técnica Light Painting, o Pintar con luz, la cual consiste en iluminar por 1 o 2 segundos con una luz artificial de una linterna suave, la vegetación o lo que queramos que se vea en la fotografía.

Punta Este. Atardecer con la Baliza Acantilado

De lo contrario, solo van a salir las estrellas y lo demás quedará todo oscuro. También podemos utilizar la contaminación lumínica de una ciudad a nuestro favor, para que nos ilumine las nubes detrás de la imagen que deseamos obtener. Lo ideal es, entre mate y mate, sacar varias fotografías, para que cuando volvamos a nuestra casa, tengamos varias opciones para elegir la que más nos gustó.

