San Martín de los Andes impulsa un sistema de reservas turísticas para modernizar la gestión del destino

En octubre se realizó en el Salón del ENSATUR una charla informativa dirigida a los alojamientos habilitados.

El sector turístico de San Martín de los Andes dio un paso hacia la digitalización: el Observatorio Turístico (OT) presentó un nuevo sistema de reservas destinado a alojamientos habilitados del destino. El encuentro se realizó en el salón del Ente de Turismo local (Ensatur) y convocó a representantes de hoteles, hosterías, cabañas y departamentos turísticos, además de miembros de la Asociación Hotelera.

La plataforma, desarrollada en articulación con el Ministerio de Turismo de la provincia, a través de la Dirección General de Innovación y Destinos Turísticos Inteligentes, ofrece un sistema moderno, funcional y sin costo para los prestadores. El objetivo es facilitar la gestión, promover la equidad entre establecimientos y acompañar la digitalización del sector.

Desde el Observatorio destacaron que esta herramienta permite acceder a información de ocupación en tiempo real, una ventaja estratégica para medir la demanda, analizar tendencias y planificar políticas públicas. En un destino donde la estacionalidad marca ritmos y desafíos, los datos precisos son clave para anticipar escenarios y diseñar acciones.

Habrá capacitación presencial en noviembre y el sector privado valoró la iniciativa.

La alta participación en la charla fue uno de los puntos celebrados por los organizadores. El espacio permitió responder dudas, intercambiar experiencias y fortalecer el vínculo entre lo público y lo privado, un aspecto que se considera esencial para la implementación de soluciones tecnológicas de alcance regional.

De cara a las próximas etapas, en noviembre se dictará una capacitación presencial sobre el uso de la plataforma, con el fin de acompañar a los establecimientos durante el período de adaptación. Aquellos alojamientos que no pudieron asistir al encuentro podrán comunicarse con el Observatorio Turístico para sumarse a la iniciativa y recibir asesoramiento personalizado.

Desde la Secretaría de Turismo local remarcaron que la digitalización colaborativa beneficia al destino en su conjunto: mejora la competitividad, facilita la gestión interna de los alojamientos y aporta métricas reales para la toma de decisiones. “Los datos ya son parte del diseño turístico”, señalaron.

La invitación quedó abierta: los prestadores que aún no se sumaron tienen la posibilidad de integrarse con acompañamiento técnico, con el objetivo de que la próxima temporada encuentre al destino más conectado, ágil y preparado.