El maravilloso arcoíris de tulipanes de Trevelin en fotos: así luce el campo en su mejor momento

El primer año, se recibieron 300 visitantes que, fueron 600 al año siguiente, luego 1.200 y así fue multiplicándose año tras año. Foto: @marxelo.martinez.

El Campo de Tulipanes está en su mejor momento de floración y el fotógrafo de RÍO NEGRO Marcelo Martinez se perdío entre los surcos de color que se abren paso frente a la cordillera a registrar el mágico momento.

La postal de los 4 millones de flores de 42 variedades distribuidas en 4 hectáreas, es atrapante. Este año, el predio sumó novedades. Entre ellas, un dome desmontable que funciona como espacio de descanso o refugio en días de viento, y nuevos canteros floridos en el camino que va desde el ingreso hasta el corazón del campo.

Aunque la apertura comenzó el 7 de octubre, el mejor momento para disfrutar los tulipanes en todo su esplendor es desde el 15 y el 30 de octubre. En esos días, la floración alcanza su punto máximo y la paleta de colores se funde con el cielo patagónico.

Durante la visita se puede recorrer el campo, disfrutar de la confitería con repostería galesa, visitar la feria de artesanos y participar en actividades culturales con música en vivo. Y para los más aventureros, el vuelo en globo aerostático es una propuesta imperdible: permite sobrevolar el campo y ver desde el aire la inmensidad de los tulipanes, con capacidad para hasta cinco pasajeros por viaje.

El campo está ubicado sobre la Ruta Nacional 259, a 13 kilómetros del centro de Trevelin, dentro del clásico circuito de la Ruta Galesa, que también incluye las Cascadas Nant y Fall y la Bodega Viñas del Nant y Fall.

El valor general de la entrada es de $32.000, y gratuito para menores de 12 años. Se pueden adquirir anticipadas en www.tulipanespatagonia.com.ar con descuento, o en el lugar.

Floración y horarios de apertura

La floración se da en tres etapas

Del 7 al 14 de octubre: florecen las variedades tempranas, junto a narcisos y jacintos (aproximadamente un tercio del campo).

Del 15 al 30 de octubre: el campo alcanza su máximo esplendor con el 100% del cultivo florecido.

Del 31 de octubre al 7 de noviembre: predominan las variedades intermedias y tardías, ideales para quienes buscan una experiencia más tranquila.

Del 2 al 6: abierto de 14 a 19 horas. Del 7 al 7 de noviembre: abierto todos los días de 9 a 19.

