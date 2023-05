San Martín de los Andes: pasar el finde largo en la cordillera sin importar la nieve o la lluvia

El fin de semana largo del 25 de mayo, no es prometedor en cuanto a condiciones climáticas. Es que el otoño no solo es sinónimo de colores radiantes en la cordillera, también de lluvias y nevadas. Eso puede limitar las actividades al aire libre, pero hay muchas cosas emocionantes para hacer cuando el clima no acompaña.

El Servicio Meteorológico Nacional pronóstico para mañana, un alerta amarillo por nevadas en toda la cordillera de Neuquén y por vientos en sur de Río Negro. Las condiciones rigen también para el miércoles 23, aunque advierten que estas condiciones de inestabilidad extenderán a lo largo de toda la semana, llegando a los feriados del jueves y viernes, que forman parte del fin de semana extra largo de mayo.

En San Martín de los Andes, un día feo se puede visitar el Museo de los Primeros Pobladores, el Salón Municipal de Exposiciones y también realizar un interesante City Tour en un bus londinense. Además sugerimos realizar excursiones cortas, como por ejemplo a los miradores, y en especial a la casa de Te Arrayán.

Como conserva una de las fachadas más antiguas de San Martín, en 1995, Arrayán fue declarada patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, y deberías pasar a conocerla y probar las delicias que preparan, mientras mirás el paisaje.

La casa de Té Arrayán está en un lugar privilegiado, tiene una vista inigualable del lago Lácar que se disfruta aún más mientras se degusta una merienda típica, con uno de los tantos blends de té hechos por la sommelier Ornella Aristizábal, hija de Pablo Aristizábal, propietario actual del lugar.

Desde un punto alto en el paisaje sanmartinense, una casa de troncos y un exquisito té servido a la europea trasladan hacia los albores de este pueblo de montaña.

No te pierdas el tradicional Afternoon Tea de estilo inglés, se presenta en una torre de tres pisos, respetando las recetas originales que permiten disfrutar de una completa experiencia de degustación de las mejores especialidades de la casa.

Y para los que no quieren irse del centro, las opciones son igual de ricas. Cafeterías, confiterías y chocolaterías te van a tentar hasta que no tengas más remedio que entrar y probar las delicias que tienen para ofrecer.

Salida en mountain bike: Hay una experiencia para los más aventureros: hacer bicicleta de montaña y hacer actividades de día completo, en lugares únicos a los que solo se llega en bici. La ciudad tiene dos bike parks, uno en el Cerro Chapelco y el otro es un privado dentro del Parque Nacional Lanín.

Hay más de 150 senderos, opciones de distinta distancia o dificultad y se puede hacer en otoño e invierno.

Los prestadores reciben a los grupos. Todas las actividades están orientadas para las familias completas. Los guías buscarán la manera de que todos puedan hacerlo, desde los niños a los abuelos, se adaptan los recorridos y las bicicletas para que disfruten.

Algunos grupos llegan solo para pedalear en la montaña. Foto: Max Torres.

Las bicis eléctricas son ideales para los turistas que no están entrenados en alta exigencia de montaña y desean conocer el parque en un vehículo de dos ruedas. Esto esta muy enfocado a todo público y a toda edad.

Ruta 7 lagos

De San Martín de los Andes hasta Villa La Angostura hay un recorrido de unos 110 kilómetros. Esta ruta, es siempre mágica, imponente, con sus montañas, sus bosques que acompañan a ambos lados de la traza por infinidad de kilómetros y su azul cielo que todo lo abraza.

Salís de San Martín y a cinco kilómetros aparece la entrada al balneario Catritre, y un kilómetro más adelante el acceso a la ruta provincial 108 que conduce a la Villa Quila Quina. El bosque de roble pellín enmarca el continuo ascenso, y comienzan a aparecer las primeras casas de pobladores rurales, las ovejas y al frente todo el cordón Chapelco.

El Mirador del Pil Pil es la excusa perfecta para apreciar desde lo alto toda la belleza del lago Lácar, los cerros Vizcacha, Sabana, y Colorado, y buena parte del valle del arroyo que da nombre al lugar.

Cinco kilómetros por delante, a la derecha, se encuentra el “Mirador del Arroyo Partido”. Continuando el circuito, una espectacular vista del cerro Falkner se despliega ante sus ojos, para luego transitar un abrupto descenso hasta el río Hermoso.

Se abren dos caminos: a la derecha el asfalto de la ruta nacional 40 lleva a Villa La Angostura (85 km) y Bariloche (166 km). A la izquierda el ripio de la ruta provincial 63 conduce al Paso Córdoba (48 km), Confluencia Traful (69 km) y Bariloche.

Siguiendo por el camino pavimentado, verá la laguna Fría y enseguida el Mirador del lago Machónico, una postal ineludible del trayecto. El próximo punto de interés es el acceso al lago Hermoso, cinco kilómetros más adelante. El área de servicios que creció en los últimos años abarca desde un bar y pub hasta alojamientos, cabalgatas guiadas, camping con agua caliente y seccional del guardaparque.

Al dejar atrás el parque nacional Lanín, se ingresa al parque nacional Nahuel Huapi, para admirar la cascada Vulignanco. Apenas reiniciada la marcha aparece con toda su imponencia el lago Falkner, con una sucesión de playas de arena y el pequeño río que lo hermana con el lago Villarino.

Mas adelante aparece el lago Escondido y el camino comienza a descender hasta el Pichi Traful, que no es otra cosa que el brazo norte del lago homónimo. El próximo desvío que encontrará, a la izquierda y con abundante cartelería informativa, es la ruta provincial 65 que conduce al lago y Villa Traful.

Continua por la ruta 40, se encuentra el lago Correntoso, con gran cantidad de bahías y playas. Antes de llegar a un puente con una hostería actualmente en desuso (Ruca Malen) verá a la derecha el desvío al lago Espejo Chico.

Más adelante se toma a la izquierda para llegar finalmente a Villa La Angostura. Aparece el lago Nahuel Huapi en todo su esplendor, y se suceden bahías, playas y una cuidada arquitectura.

Duración: Día entero. Distancia: 110 kms. Recomendaciones: Infórmese previamente y consulte el estado del camino. Durante el recorrido existen varias áreas de acampe.

Consejos para manejar con lluvia

– Los neumáticos son uno de los principales componentes del auto, los únicos que adhieren a la superficie e influyen en la seguridad de sus ocupantes. Cuando la lluvia te sorprende en pleno viaje por un sector de asfalto mojado, se deben evitar las maniobras bruscas y la velocidad se debe reducir en forma paulatina para seguir la marcha a una velocidad relativamente media o lenta.

– En caso de lluvia torrencial y un tráfico denso, algunos especialistas recomiendan no detenerse en la banquina. En esas condiciones, la visibilidad no es la adecuada y a veces se puede perder la demarcación de la cinta asfáltica, lo que genera riesgos para el que detiene su marcha como para el que transita en el mismo sentido.

– Se aconseja transitar con neumáticos cuya profundidad en el dibujo no sea menor a 1,6 milímetros; revisar la presión de los mismos, variable sujeta a la carga que lleva el vehículo, superficie a transitar, como así también condición climática al momento del viaje.

– Evitá manejar sola/o y de noche: El paisaje neuquino se disfruta más con la luz solar y así evitará los múltiples riesgos de las horas nocturnas. La visibilidad se reduce considerablemente cuando llueve o hay viento, por lo que deberá disminuir la velocidad.