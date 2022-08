Travel Sale, las mejores ofertas y claves para poder aprovecharlas

El Travel Sale 2022, el evento que promueve la compra de viajes por Argentina y el exterior está en marcha desde ayer. Ofrece descuentos y financiación en pasajes, hoteles, paquetes y otros servicios relacionados a la industria. Esta séptima edición, se llevará a cabo hasta el 28 de agosto. Si bien inicialmente se informó que las promociones de Travel Sale se podrían combinar con los beneficios de PreViaje 3, por el momento, todo indica que esto no será posible.

Se prevé que PreViaje estará disponible para viajar solo durante octubre y noviembre, según adelantó el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens. No obstante, desde la cartera nacional le aclararon a el medio El Cronista que todavía no se definieron con precisión las fechas en las que el plan estará vigente ni tampoco cuándo se abrirá la venta.

Hasta el momento, algunas agencias sostienen que los destinos más elegidos por los argentinos para enero, febrero y marzo a nivel nacional son Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Salta, Córdoba, Mar del Plata, Jujuy y San Martín de los Andes.

Cerro Catedral: un mundo en la nieve para disfrutar paso a paso en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Te invitamos a un paseo, por algunas de las mejores ofertas:

Almundo tiene descuentos en hoteles nacionales que alcanzan hasta un 55%, además de la posibilidad de poder financiar hasta en 3 cuotas sin interés. También hay rebajas de hasta $ 6.000 para alquilar autos en las ciudades de Bariloche, Mendoza, Calafate y Salta con Avis y Budget y hasta 20% off en alquiler de autos en Argentina con Europcar.

También hay descuentos de hasta un 60% en cruceros hacia Brasil partiendo desde Buenos Aires, y alojamientos con hasta 67% off, como es el caso de las cadenas de hoteles Riu Iberostar, Palladium, Be Live y Oasis.

Quienes programen su viaje a la Florida, uno de los destinos de Estados Unidos más elegidos por los argentinos, podrán encontrar alojamientos con rebajas de hasta un 30% en Miami y de un 10% en Disney.

Verano en San Martín de los Andes.

En Avantrip, las principales ofertas son: hasta 15% off en paquetes a Brasil y Caribe, hasta 60% de descuento en hoteles all inclusive internacionales o en asistencias al viajero, hasta 12 cuotas sin interés en paquetes nacionales, hasta 10% off en circuitos seleccionados por Europa.

Despegar, ofrece hasta 12 cuotas sin interés para hoteles, paquetes y escapadas dentro del país. La compañía brinda un 15% de descuento en vuelos y paquetes para quienes abonen con tarjetas de crédito del banco BBVA. Algunas de las promos que tienen en paquete son: estadía de 8 noches en Bariloche para octubre por $ 78.000. Incluye vuelo directo y alojamiento con piscina, estacionamiento sin costo y jardín. Hay hasta 12 cuotas sin interés.

A Ushuaia, 7 noches en noviembre por $ 99.000. Incluye vuelo directo y alojamiento con servicio de masajes, estacionamiento gratis y desayuno buffet sin cargo. Hay 12 cuotas sin interés. Para Río de Janeiro, un paquete de 9 noches para diciembre, $ 122.000. Incluye vuelo directo y alojamiento con piscina, solarium, sauna, gimnasio, centro de negocios y desayuno sin cargo.

Volalá, tiene hasta 6 cuotas sin interés en productos seleccionados para destinos nacionales, asistencia al viajero que incluye cobertura Covid 19 con descuentos de hasta 50 % y hasta 20% off adquiriéndola de manera directa. También tiene 50% de descuento en hoteles y 30% en alquileres de autos.

Claves para aprovechar Travel Sale

El sitio oficial www.travelsale.com.ar, cuenta con una sección especial «conocé todas las oportunidades» donde el usuario puede registrarse y recibir las ofertas. Se aconseja suscribirse a las notificaciones para poder estar al día con las oportunidades que se publiquen.

De Turista ofrece hasta 30% de descuento a El Caribe.

Además, el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve) aconseja tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Elaborar una check-list: a fin de poder capitalizar las oportunidades y no marearse con el volumen de ofertas, sugieren realizar una lista previa de los ítems que se consideran indispensables para el viaje, tales como aéreos, hospedaje y seguro de viaje, entre otros.

Verificar los límites, las fechas de vencimiento y las autenticaciones en los medios de pago: siempre es conveniente corroborar los montos disponibles y las autorizaciones en tarjetas, a fin de asegurarse de que se podrán aprovecharse las ofertas especiales.

Revisar los sitios oficiales y redes de las agencias y empresas participantes: siempre es oportuno, además de visitar la web del evento, monitorear los canales de comunicación de las empresas participantes.