El Tren Patagónico de mar a cordillera: podés comprar tus pasajes para noviembre, nuevo sistema online y precios

Descubrí la magia del sur argentino en un viaje único desde Viedma hasta San Carlos de Bariloche, atravesando la estepa infinita y llegando a los pies de la majestuosa Cordillera de los Andes.

Entre la brisa salada del Atlántico y los picos nevados de la cordillera, el Tren Patagónico se prepara para dar otro paso hacia la modernidad. La empresa estatal, símbolo del viaje que une Viedma con San Carlos de Bariloche, trabaja en la puesta en marcha de un nuevo sistema digital de venta de pasajes, que reemplazará al actual, en funcionamiento desde 2008.

La herramienta, desarrollada junto a la Fundación 360, busca que los pasajeros puedan comprar sus boletos con la misma facilidad con que hoy se adquieren los de avión o colectivo. “El objetivo es que el cliente pueda comprar su pasaje como si fuera un boleto aéreo o de ómnibus, y que encuentre en la página toda la información del Tren Patagónico”, explicó Roberto López, presidente de la empresa, en diálogo con el programa Tocá Madera (105.5 MHz).

La iniciativa forma parte de un proceso más amplio de modernización que la compañía lleva adelante para optimizar su funcionamiento y facilitar el acceso de los usuarios. Además de la venta online, la nueva plataforma permitirá consultar horarios, tarifas, disponibilidad y servicios adicionales, todo bajo un sistema unificado y seguro.

“Queremos que cada estación tenga conexión para vender exactamente igual que las demás, porque hoy hay operaciones que todavía se manejan con reservas internas”, señaló López. Por eso, la implementación incluirá mejoras en la infraestructura tecnológica de las estaciones principales: Viedma, San Antonio Oeste, Ingeniero Jacobacci y Bariloche, que contarán con conectividad y sistemas de venta digital propios.

Viajar en el Tren Patagónico es mucho más que un traslado: es una experiencia inolvidable, donde el paisaje cambia a cada kilómetro y la aventura se vive mirando por la ventana. (Foto: archivo)

El nuevo sistema se encuentra en etapa de desarrollo y pruebas, con el propósito de estar operativo para la próxima temporada de verano. “Será un paso importante dentro del proceso de modernización que estamos llevando adelante en todos los puntos de la empresa”, adelantó el titular del Tren Patagónico.

Con esta renovación, el tren que atraviesa la provincia de Río Negro, y que sigue siendo una de las experiencias más emblemáticas del sur argentino, se alinea con los tiempos digitales sin perder su esencia: la de unir pueblos, historias y paisajes, de mar a cordillera.

Tarifas Octubre – Noviembre

Clase Camarote

Camarote residentes: $91000

Camarote NO residentes: $110.000

Jubilados: abonan con 20% descuento.

Menores de 12: abonan con 30% de descuento

Clase Pullman

Pullman residentes: $ 65500

Pullman NO residentes: $78700

Jubilados: abonan con 20% descuento.

Menores de 12: abonan con 30% de descuento

Transporte Vehículo

Vehículos hasta 1, 55mts. altura: $110400

Vehículos a partir de 1,56 mts. de altura: $151800

El precio publicado es estimativo. Debe sumarse el concepto de seguro según valuación fiscal del vehículo. La adquisición de lugar y cotización final debe realizarse en boleterías de estación.

