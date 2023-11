Tres playas solitarias y hermosas de la costa para descubrir el verano

En la provincia de Buenos Aires hay una gran cantidad de playas, pero en solamente tres de ellas viven menos de 50 personas: se trata de parajes que están rodeados de una gran belleza natural y alejados de los grandes flashes turísticos.

En muchos casos estos parajes carecen de señal telefónica, servicio de internet ni electricidad, además de que se encuentran alejados de las principales localidades costeras. A continuación se detalla la selección de estos balnearios que vale la pena descubrir.

.

Centinela del Mar

Crédito imagen: Noticias MDQ

Esta playa está ubicada a 38 kilómetros de Mar del Sud y 50 kilómetros de Necochea, en el partido de General Alvarado: su desarrollo urbano es mínimo y existen poco más de dos docenas de casas. En la actualidad viven 4 personas estables según informa el censo 2022 y hay una pulpería llamada la Lagartija que además alberga una colección de restos de naufragios. Centinela del Mar no cuenta con servicio de señal telefónica.

Arenas Verdes

Crédito imagen: Crónica

Esta localidad balnearia pertenece al partido de Lobería, ubicado al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una playa formada por pendientes y dunas en la que viven 19 personas de forma estable durante el año. Una de sus particularidades es que posee un bosque de pinos anclado en la arena que generó una gran cantidad de plantas en las cercanías de la costa, por eso se llama Arenas Verdes.

Desde Lobería Se arriba a Arenas Verdes tomando la Ruta Nacional Nº 227 y luego una ruta local que conduce al balneario.

Desde Mar del Plata Se llega a Arenas Verdes tomando la Ruta Provincial Nº 28 y luego una ruta local que conduce al balneario.

Desde la cercana localidad de Necochea Se arriba a Arenas Verdes a través de la Ruta Provincial Nº 88 y luego la ruta local con dirección al mar.

Desde Buenos Aires capital Se arriba a Arenas Verdes tomando la Autopista – Ruta nacional Nº 2 hasta Mal del Plata

La Chiquita

Crédito imagen: Turismo Villarino

Se trata de una de las playas más solitarias de la provincia de Buenos Aires en la que viven apenas seis personas. Es muy agreste y está ubicada en el partido de Villarino. Su acceso no es sencillo debido a que la playa está bastante escondida. Durante el verano no recibe muchos turistas y cabe destacar que no todas las casas tienen energía eléctrica, muchas tienen que recurrir a la energía solar.

Cómo llegar desde Bahía Blanca

Tomar la Ruta Nacional Nro. 3 hacia el Sur (en dirección hacia Patagones y Viedma)En la rotonda de cruce con la Ruta Nro. 22, continuar hacia el sur por la Ruta 3Seguir por la Ruta 3 hacia la localidad de Mayor BuratovichPasando la localidad de Mayor Buratovich, aproximadamente en el kilómetro 781, tomar el camino de tierra hacia la izquierdaLa entrada del camino esta indicada por un cartel de promoción del Balneario

Cómo llegar desde Viedma

Tomar la Ruta Nacional Nro. 3 hacia el Norte (en dirección hacia Bahía Blanca)Seguir por la Ruta 3 hacia la localidad de Mayor BuratovichAproximadamente en el kilómetro 781, antes de llegar a Mayor Buratovich, tomar el camino de tierra hacia la derechaLa entrada del camino esta indicada por un cartel del Balneario

Con información de Noticias Argentinas