A la cordillera en avión: cuándo salen a la venta los pasajes para volar de Neuquén a Chos Malal y Chapelco

La conectividad dentro de la provincia de Neuquén se prepara para dar un salto histórico a partir de septiembre. Tras el anuncio realizado por el gobernador Rolando Figueroa, la expectativa estaba puesta en un dato clave: cuándo se habilitaría la venta de pasajes para subirse a los vuelos que unirán la capital provincial con el norte y el sur neuquino.

La empresa American Jet ya le puso fecha y hora al inicio de la comercialización para las rutas que conectarán la ciudad de Neuquén con Chos Malal y el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco).

¿Cuándo y cómo comprar los pasajes de avión para viajar desde Neuquén a Chos Malal y Chapelco?

Para quienes están planificando una escapada a la Cordillera o necesitan viajar al Norte por trabajo, la ventana de compra se abre en cuestión de horas:

Fecha de salida a la venta: los pasajes estarán disponibles a partir de este viernes 14 de agosto .

los pasajes estarán disponibles a partir de este . Dónde conseguirlos: La compra se realizará exclusivamente de manera digital a través del sitio web oficial de la compañía (americanjet.com.ar).

La compra se realizará exclusivamente de manera digital a través del sitio web oficial de la compañía (americanjet.com.ar). Beneficios con financiamiento local: el Gobierno provincial avanza en un acuerdo con el Banco Provincia del Neuquén (BPN) para operar con el Club de Beneficios. Habrá 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del BPN, y hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Confiable BPN (comprando de jueves a domingos).

Chos Malal vuelve al mapa aéreo: días y frecuencias

El vuelo inaugural hacia el Alto Neuquén despegará el lunes 14 de septiembre, devolviéndole la conectividad aérea a la región tras años de inactividad. Esta reactivación fue posible luego de las obras de puesta en valor que ejecutó la Provincia en la pista, la terminal y el sistema de iluminación del aeródromo.

Cronograma para la ruta Neuquén – Chos Malal:

Lunes: despegue desde Neuquén capital a las 10:00 (arribo 10:50). El regreso parte de Chos Malal a las 11:20 (llegada a la capital 12:10).

despegue desde Neuquén capital a las (arribo 10:50). El regreso parte de Chos Malal a las (llegada a la capital 12:10). Jueves: salida desde la capital a las 13:10 (arribo 13:55). El retorno desde el Norte sale a las 14:25 (llegada a Neuquén 15:10).

Volar a la Cordillera: la conexión con Chapelco

Al día siguiente del debut norteño, el martes 15 de septiembre, comenzarán las operaciones hacia el aeropuerto de Chapelco, la puerta de entrada a San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Cronograma para la ruta Neuquén – Chapelco:

Frecuencias: Se volará tres veces por semana: los días martes, jueves y sábados .

Se volará tres veces por semana: los días . Horarios: Salida desde Neuquén capital a las 10:00 (arribo a Chapelco 10:50). El vuelo de regreso despega desde la zona cordillerana a las 11:20 (llegada a la capital a las 12:10).

Esta ruta permite a los pasajeros que llegan desde Buenos Aires u otros puntos del país conectar directo en el aeropuerto neuquino y estar en la Cordillera en menos de una hora.