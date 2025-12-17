SUSCRIBITE
Una aventura diferente para el verano: flotadas por el río Negro en Roca

La actividad organizada por el municipio de Roca, a través de la Dirección de Turismo, promete mostrar paisajes únicos. En esta nota toda la información que necesitás saber.

Redacción

La municipalidad de Roca invita a la aventura de hacer una flotada en el río Negro. Foto: Gentileza

El verano es el momento para disfrutar del aire libre y de los hermosos paisajes que tiene el Valle. Y es, también, el momento para animarse a nuevas aventuras. Una es la que propone la municipalidad de Roca: una flotada por el río Negro.

La aventura propone disfrutar del paisaje desde una perspectiva distinta: navegando las aguas del río Negro. Es una actividad de baja dificultad.

Julieta Andrade, coordinadora de Turismo de la municipalidad de Roca, contó a Diario RÍO NEGRO cómo es la actividad: «Nos encontramos en el playón rojo, que está en la bajada de lanchas cerca del brazo Verde, a tres kilómetros del tráiler de Paso Córdoba. Ahí se les da una charla a los participantes, se les explica del equipamiento de seguridad y se les cuenta sobre las indicaciones que tienen que respetar durante la travesía. Después se suben a la balsa y recorren el río hasta el Club Náutico«.

Desde el río el paisaje es único. La aventura dura aproximadamente una hora. «Se ve fauna acuática y también fauna que está en la costa del río. Uno va transitando el cauce del río Negro hacia la margen sur y ve todo el paisaje del área protegida. También se ve hacia la margen norte donde se destaca el paisaje rural, alamedas y el barrio histórico de Paso Córdoba», contó Andrade.

Las flotadas se realizan todos los sábados, domingos y feriados de la temporada estival, durante la mañana. Es una actividad destinada a personas mayores de 18 años, que sepan nadar y se encuentren aptas para remar. Requiere inscripción previa porque tiene cupo limitado de diez personas (ver aparte).

Andrade también contó que están diagramando nuevas aventuras: «Más adelante estamos pensando en hacer flotadas al atardecer. Y también queremos combinarlas con otras actividades, como por ejemplo caminatas».

Una experiencia única: conocer nuevos paisajes desde el río. Foto: gentileza

Flotada en el río Negro: cómo reservar

La Municipalidad de Roca solicita que para mayor información e inscripciones, comunicarse al 2984646319 (no whatsApp) todos los días de 8 a 20 hs o al 4423195 de lunes a viernes de 8 a 15 hs.

También informó que las flotadas se desarrollaran durante todo el verano hasta Semana Santa.


