Colonias de vacaciones del valle a la cordillera: propuestas de verano en Río Negro y Neuquén

Enero se disfruta entre pares, en la pileta y la colonia de vacaciones. Foto: gentileza.

Verano es sinónimo de calor, sol y vacaciones para buena parte de la población. Si a eso se le suman propuestas recreativas y acuáticas, cartón lleno. Los municipios más grandes de la región ofrecen actividades gratuitas o austeras para quienes pasan el mes más caluroso del año en casa.

Uno de los espacios elegidos por las familias del Alto Valle es la enorme pileta de la Isla Jordán. Desde hoy, está lista para ser punto de encuentro y disfrute para combatir las altas temperaturas. A las 14 quedará oficialmente inaugurada la temporada con espacios renovados. Para niños, jubilados y personas con discapacidad el acceso es gratuito, únicamente pagan los mayores de 18 años, $2.000.

Además, en la ciudad habrá colonias de adultos mayores de 55 años en adelante y para personas con discapacidad con mucha demanda. Según informó Leandro Domini, director de Deportes del Municipio de Cipolletti, «los cupos ya están agotados», desde el mismo día que iniciaron las inscripciones.

Las colonias empiezan el 5 de enero y se extenderán todo el mes. Serán los días martes, jueves y viernes de 9 a 12 en el predio del natatorio municipal con transporte incluido para aquellos que no cuenten con los medios. Las propuestas consisten en actividades recreativas, deportivas, estético expresivas y clases de natación.

Roca: colonias de verano y más de 140 talleres

En Roca, el verano anticipa diversión y recreación al aire libre. El balneario municipal Apycar está abierto desde el 6 de diciembre con divertidos toboganes y un valor de $7.500 el grupo familiar de padres y tres hijos.

Como es tradicional, las vacaciones de los más chicos tienen una oferta tentadora: las colonias de vacaciones gratuitas con inscripciones abiertas desde el lunes (15/12) hasta el viernes 19 de diciembre.

Habrá cuatro tipos de colonias: para niños de 4 a 12 años, para niños con discapacidad (de 4 a 12 años) que serán en el Centro Deportivo Y Recreativo Patronato de lunes a viernes de 9 a 12 y otro segmento de lunes a viernes de 16 a 19. La colonia de adultos con discapacidad desde los 15 años, de lunes a viernes de 9 a 12 en el Polideportivo Municipal Gimena López y la colonia para personas mayores de 55 años será de lunes a viernes de 9 a 12 en el polideportivo Gimena López.

En estas últimas dos y la de niños con discapacidad, las inscripciones se realizan de forma presencial en el Natatorio del Complejo Deportivo Municipal Zona Norte de 8:30 a 12:00. (Presentar el CUD).

Este 2026, además habrá más de 140 propuestas de talleres y seminarios deportivos, culturales, artísticos y comunitarios para todos los gustos. Algunas de las propuestas son: Ajedrez, Newcom, Running, Caminatas, Taichi, BMX, Skate, Tenis, Canotaje, Folklore, Tango, Canto, Teatro, Danzas Urbanas, Ritmos Latinos, Guitarra, Manualidades, Panadería, Repostería, Confección, Electricidad, Electrónica, y una variada oferta de Seminarios del IMBA.

Tendrán lugar en distintos espacios municipales como el Centro Deportivo de Zona Norte, Patronato, CEMAR, IMBA, Centro Cultural Municipal, Museos, Plaza Belgrano, CEPLA, Punto Digital, CIM y centros comunitarios.

Neuquén: más de 5.200 cupos para las colonias

Más de 5.200 personas podrán disfrutar de las colonias de vacaciones gratuitas organizadas por la Municipalidad de Neuquén entre chicos, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Las actividades comenzarán el 7 de enero y se realizarán hasta el 3 de febrero, abarcando gran parte de la temporada de verano. La propuesta incluye actividades recreativas, deportivas, juegos en el agua y una infinidad de opciones para divertirse.

Foto: Florencia Salto.

Habrá seis plantas para las colonias de vacaciones para chicos de 6 a 12 años y serán en: Neuquén Rugby Club, Club Alemán, Casa Club, Tennis Club y la Asociación Española. La sexta estaba por definirse.

Para los adolescentes de 13 a los 17 años habrá gimnasios como el campus de entrenamiento deportivo – para vóley el gimnasio del Parque Central y para básquet el gimnasio de Gregorio Álvarez.

Además, habrá una planta para adultos mayores en el Club Italiano y dos para las personas con discapacidad: Club Alta Barda y el Círculo Policial.

Las colonias de vacaciones tienen cupo. Son 2.500 para infancias, 1.000 para adolescentes; entre 600 y 800 para personas mayores y 350 para personas con discapacidad.

Las inscripciones comenzaron el 10 de diciembre de 16 a 20 en los centros deportivos municipales y en los centros vecinales. Cada familia podrá registrar a sus hijos presentando DNI, la firma de un adulto responsable y, preferentemente, un certificado médico.

En el caso de las colonias para personas con discapacidad, se podrán inscribir con un formulario web o en cada SAF (Salones de Actividades Físicas) de la ciudad, solo por la mañana.

Además habrá 45 unidades de COLE destinadas al traslado gratuito. Las unidades parten de los centros deportivos municipales hacia las plantas donde se desarrollan las colonias. También habrá refrigerio diario para cada participante.

Bariloche: colonias y variadas propuestas para todos

Los lagos ya se disfrutan a pleno en los días de calor y desde el municipio de Bariloche ya largaron con los programas de verano. Fernando Belardinelli, director de Deportes Comunitario, informó que están por empezar las once colonias de verano destinadas a niños de 6 a 12 años.

Serán durante enero en los cinco gimansios municipales y en el gimnasio Newenche, Medalla Milagrosa, Barrio Nahuel Hue Junta Vecinal, Barrio Los Coihues Junta Vecinal, Barrio Virgen Misionera – colegio Amuyen y Barrio Vivero, predio Adeful.

Para personas mayores habrá colonias de verano en el Gimnasio 1, además de tejo, caminatas saludables en el paseo del Este, Paseo del Oeste, Paseos Urbanos, yoga en barrio Melipal, yoga en el estadio municipal, yoga en Barrio Virgen Misionera (centro cultural «El Negro»), newcom en Gimnasio 2, Gimnasia recreativa en el 5, mixta en el gimnasio 4, tenis de mesa en el gimnasio 3 y natación en el club Los Pehuenes.

Para personas con discapacidad habrá actividades de montaña, caminatas urbanas, actividades sobre silla de ruedas, colonia de menores en la casa del deporte, natación para personas con artritis rematoidea, futbol y aquería.

Desde el lunes pasado, están abiertas las preinscripciones para todas las actividades y se realizan exclusivamente a través de la página oficial www.bariloche.gov.ar/deportes.

Viedma: colonias de vacaciones para niños y adultos en Viedma

La municipalidad abrió las inscripciones el lunes para las colonias de vacaciones para niños de 6 a 12 años y adultos mayores a partir de los 55 años. Las actividades serán tres veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 12.

Habrá variadas propuestas deportivas y recreativas como natación, canotaje, deportes de arena, tenis de mesa, ajedrez, fútbol, voley, hockey y actividades en el río.

La colonia de vacaciones para adultos (de 55 años en adelante) se desarrollará en el predio de la chacra de la Unter, los martes y jueves de 9 a 12. Habrá servicio de colectivos para el traslado.

Los interesados podrán anotarse hasta el día 30 de diciembre en los gimnasios municipales Fioravanti Ruggeri y Ángel Cayetano Arias de 8 a 12 y de 18 a 20. En el caso de los más chicos, la planilla de inscripción debe ser completada por madre, padre o tutor. Además se debe presentar fotocopia de DNI del participante y de quien autoriza.

En El Cóndor las inscripciones serán en la Delegación municipal, ubicada en calle 69 N° 294 de 8 a 12, en la Junta Vecinal, en calle 69 y ruta N° 1 de 10 a 12 y en El Club de Amigos, en calle 12 N° 71 de 18 a 20.