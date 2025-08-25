Una noche invernal mágica en las termas de Copahue: la propuesta en el Norte Neuquino

El norte de Neuquén, uno de los destinos turísticos más elegidos de la provincia, volverá a ofrecer una propuesta mágica e imperdible. En una sola noche se fusionará la naturaleza, la tranquilidad de un baño termal y la nieve. Te contamos todos los detalles acá.

Según detallaron desde la organización, la propuesta se llevará adelante este martes 26 de agosto en las termas de Copahue, en el norte neuquino. «La reciente nevada que cubrió de blanco el norte neuquino promete un marco inolvidable, un paisaje mágico donde las aguas, fangos y vapores termales dialogan con la nieve y un cielo estrellado, regalando a los visitantes una postal imposible de replicar en otro lugar del planeta», indicaron.

El recorrido inicia con el recibimiento de los turistas para dar inicio al ritual de descanso y tranquilidad. Durante el recorrido podrán realizar una inmersión en el Laguna del Chancho rodeados de un clima abrasador de silencio, nieve y vapor.

Además, la propuesta incluye baños de vapor, masajes y mascarillas faciales con propiedades naturales.

Qué es «Termas bajo las estrellas»: la propuesta de una noche mágica invernal en Neuquén

«Termas bajo las estrellas» es una oportunidad exclusiva para quienes visiten Copahue, ya que

depende de las condiciones climáticas de la zona, para así poder disfrutar de un cielo

despejado o con luna llena.

Por estas mismas razones, cada edición se vuelve una experiencia irrepetible, haciendo que

cada uno de los recorridos sea especial para quienes lo experimentan.

«Cabe mencionar que los valores de las prestaciones termales son los mismos que durante la jornada diurna; los traslados se realizan con prestadores turísticos privados y se abonan de manera separada; y el horario de atención del producto será de 20 a 22hs. Aquellas personas interesadas en participar podrán comunicarse vía Whatsapp al 299-6013027 o al 299-6013029 y por redes oficiales del Ente, para mayor información y servicios disponibles», indicaron desde la organización.