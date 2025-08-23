Nevó en Copahue y regresa la experiencia mágica de las termas bajo las estrellas

El Ente Provincial de Termas ofrece un nuevo producto durante la temporada invernal. Foto North Patagonia 4×4



Nevó en Copahue, y el manto blanco vistió todo con su mejor atuendo. Y este invierno guarda un secreto que solo se revela en noches despejadas, las Termas bajo las Estrellas. El próximo martes 26 de agosto, la propuesta volverá a sorprender a visitantes y locales con una vivencia que ya es marca registrada del norte neuquino.

La reciente nevada que cubrió la cordillera regaló el marco perfecto, la ruta comienza en Caviahue, desde donde camionetas con orugas especialmente acondicionadas trasladan a los turistas. Durante el trayecto, las paradas estratégicas permiten levantar la vista hacia un cielo encendido de miles de estrellas, una postal imposible de replicar en otro rincón del planeta.

Al llegar al complejo, el equipo de Termas Nieve recibe a los visitantes con un ritual de relax y bienestar. La primera inmersión es en la Laguna del Chancho, rodeada de nieve, silencio y vapor. A eso se suman baños sulfurosos o ferruginosos, mascarillas faciales con propiedades terapéuticas y masajes que completan una noche pensada para renovar cuerpo y alma.

Visitantes realizan una inmersión nocturna en la Laguna del Chancho. Foto: Ricardo Ledesma.

Lo más impresionante es el contraste, el cuerpo sumido en el calor mineral mientras la piel respira el frío puro de la noche. Todo ocurre en silencio, solo interrumpido por alguna exclamación de asombro o el leve crepitar del agua en ebullición.

No es un plan cotidiano, depende de las condiciones del clima y, a veces, de la luna llena. Por eso cada edición se convierte en un acontecimiento exclusivo, una experiencia que quienes la viven difícilmente olvidan.

El producto estará disponible entre las 20 y las 22, con los mismos valores de las prestaciones diurnas. Los traslados, en tanto, se abonan aparte y son provistos por prestadores turísticos habilitados. Quienes deseen asegurarse un lugar pueden comunicarse vía Whatsapp al 299-6013027 o 299-6013029, o a través de las redes oficiales del Ente Provincial de Termas.