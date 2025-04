Vacaciones de invierno 2025: cuándo empieza el receso escolar en cada provincia

De acuerdo a calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación, ya se dieron a conocer cuándo será el receso escolar.

En el mes de julio comienzan las vacaciones de invierno en todo el territorio argentino, aunque el receso escolar no se da de manera uniforme: hay tres cronogramas distintos según la provincia. Además, el calendario aún ofrece algunos fines de semana largos gracias a los feriados nacionales, ideales para planear una escapada o descansar en familia.

Cada provincia tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso. Por este motivo, las vacaciones de invierno no son las mismas en todo el país, como también varían las fechas de inicio y finalización de clases.

Es por eso, que hay tres cronogramas de las vacaciones de invierno. En ciertas provincias, el receso invernal arrancará el 7 de julio, mientras que en otras dará inicio el 14, y en el resto comenzará el 21 del mismo mes.

Las fechas de las vacaciones de invierno provincia por provincia:

Vacaciones de invierno entre 7 y 18 de julio

Chubut

Córdoba

Entre Ríos

La Rioja

Mendoza

Neuquén

Río Negro

San Juan

San Luis

Santa Fe

Tucumán

Vacaciones de invierno entre 14 y 25 de julio:

Catamarca

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

Misiones

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

San Martin de los Andes uno de los destinos favoritos para pasar las vacaciones de invierno.

Vacaciones de invierno entre el 21 de julio y el 1 de agosto:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires

Chaco

Santiago del Estero

Los feriados que quedan en 2025

En mayo se vivirá el último fin de semana XXL antes de las vacaciones de invierno, ya que el jueves 1 es feriado por el Día del Trabajador y el viernes 2 fue establecido como feriado puente. A continuación, los feriados que hay en lo que resta del año:

jueves 1° de mayo: día del Trabajador

viernes 2 de mayo: día no laborable puente

domingo 25 de mayo: día de la Revolución de Mayo

lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

miércoles 9 de julio: día de la Independencia

viernes 15 de agosto: día no laborable puente

domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

domingo 12 de octubre: día del Respeto a la Diversidad Cultural

viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

lunes 24 de noviembre: día de la Soberanía Nacional

lunes 8 de diciembre: día de la Inmaculada Concepción de María

jueves 25 de diciembre: Navidad