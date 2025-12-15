Viajes al exterior: las ciudades donde las fiestas de Navidad y Año Nuevo se vuelven una experiencia

La Navidad en París es uno de los mejores momentos para disfrutar de la ciudad.

Si la decisión es salir del país para pasar la navidad, el primer aroma que te golpea apenas bajes del avión podrá ser canela y vino caliente en una plaza europea, o sal y brisa marina en un caribe que desconoce el frío. La Navidad, ese momento del año donde todos buscamos un calor más allá de la ropa, se vive diferente según el lugar donde uno decide estar.

Ángela Camelo, gerente de marketing de la agencia Sí, Viajo, ese cambio de escenario es también un viaje hacia uno mismo. “Viajar en Navidad es mucho más que cambiar de escenario, es abrir la puerta a nuevas formas de celebrar”, dice Camelo, mientras repasa los destinos que más recomienda a quienes quieren sentir la temporada de manera distinta. “Cada ciudad, cada cultura y cada paisaje tienen su manera propia de vestir la Navidad”, agrega.

Copenhague

En Copenhague, el “hygge” se respira en cada rincón: el aroma de canela y chocolate caliente flota entre las luces infinitas de los jardines Tivoli. Las familias y los viajeros se detienen a admirar la decoración, a compartir un abrazo cálido entre fríos, y a vivir la Navidad con esa sensación de bienestar que los daneses definen con una sola palabra.

En Copenhague, el “hygge” se respira en cada rincón.

París y Núremberg: tradición y pan de jengibre

París brilla con intensidad especial, la Torre Eiffel iluminada, los bulevares engalanados y los mercados de Montmartre ofrecen un escenario que parece salido de un cuento. En Núremberg, Alemania, el Christkindlesmarkt transporta al visitante a siglos de tradición navideña: casas de madera, coros bajo luces tenues y el aroma del pan de jengibre que se pega a la memoria.

Río de Janeiro bajo el sol

Para quienes cambian el abrigo por la malla, la Navidad puede ser samba, playa y calor. Río de Janeiro no sólo es conocida por sus playas icónicas y su vibrante vida cultural, sino que este año se coronó como el destino más buscado del mundo para pasar la Navidad y recibir el Año Nuevo, según un análisis de tendencias de Google Flights divulgado por Travel Leisure. La “Cidade Maravilhosa” lidera las búsquedas globales, impulsada por la promesa de sol, mar y celebraciones que mezclan tradición y fiesta.

Nueva York y Reikiavik: postales y auroras boreales

Nueva York es la postal universal: patinar en el Rockefeller Center, recorrer la Quinta Avenida iluminada, ver el árbol más famoso del mundo. Los que elijen Estados Unidos, deben saber que más de 122 millones de personas se moverán por el país entre el 20 de diciembre y el 1 de enero, en lo que la Asociación Americana del Automóvil (AAA) anticipa como el mayor flujo de viajeros jamás registrado para las fiestas.

Según el informe citado por NBC News, la movilidad crecerá un 2,2% respecto del año pasado e incluirá traslados por tierra, aire y mar. Reikiavik, por su pate ofrece otro contraste: el silencio y la majestuosidad de las auroras boreales en un invierno extremo, donde cada luz en el cielo parece contar una historia diferente.

Nueva York es la postal universal navideña.

Sídney, Tokio y Marrakech: la Navidad reinventada

En Sídney, la Navidad coincide con el verano, fuegos artificiales frente a la bahía, conciertos al aire libre y playas llenas de vida. En Tokio, luces LED, vitrinas temáticas y música transforman la ciudad en un espectáculo visual que combina modernidad y festividad. Y Marrakech, exótica y colorida, ofrece la oportunidad de desconectar del consumo y sumergirse en otra cultura, con mercados que parecen postales vivas.

“Pasar la Navidad en otro país puede ser una experiencia inolvidable. No significa dejar de sentir, sino descubrir otras formas de hacerlo”, afirma Camelo de la Agencia Sí, Viajo. Para quienes sueñan con viajar, su recomendación es clara: planificar con anticipación, investigar clima y costumbres, reservar alojamiento y transporte con tiempo, contratar un seguro y verificar documentación.

En cada destino, la Navidad se viste diferente. En cada plaza, en cada playa o mercado, hay historias que esperan ser contadas, luces que despiertan emociones, sabores que permanecen en la memoria. Porque viajar en diciembre no es solo moverse de lugar: es abrir un espacio para redescubrir la magia, lejos de casa, donde cada detalle se vuelve un recuerdo que no se olvida.

Pasar las Fiestas en las playas de Brasil y Uruguay

Según un relevamiento, que contempla paquetes aéreos junto con alojamiento en hoteles cuatro estrellas por cinco días, los valores para el verano 2026 muestran que pasar las Fiestas en Río de Janeiro cuesta $2.101.424 por persona, aunque el monto baja a $2.022.854 por pasajero cuando se trata de familias de dos adultos y dos menores.

Los presupuestos para Florianópolis empiezan en $1.339.063, e incluyen traslado, alojamiento en hotel cuatro estrellas y desayuno.

En cuanto a las tendencias de viajes de los argentinos, las consultas para viajar entre el 23 de diciembre y el 2 de enero están lideradas Mar del Plata, seguido por dos destinos internacionales: Florianópolis y Río de Janeiro, según consignó un reporte de la plataforma Booking.com.

“Los argentinos se encuentran entre las nacionalidades que menos excusas necesitan para viajar. No esperan a casarse o a atravesar grandes hitos en sus vidas para preparar la valija: viajan simplemente por el placer que les genera. Y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo representan un momento ideal para hacerlo”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com.