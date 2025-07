Video | Invierno con poca nieve, pero con humor en el cerro Chapelco y Catedral: ¿hay pistas habilitadas?

El invierno llegó con mucho frío a Neuquén y Río Negro, pero con poca nieve en la cordillera. La situación genera preocupación en las autoridades por la sequía y el riesgo de incendios. Sin embargo, los turistas que aprovechan las vacaciones se lo toman con humor y lo registran con divertidos videos en las redes sociales. ¿Quedan pistas habilitadas? ¿Cómo se viene el pronóstico para los próximos días?

«San paquetón, tirate una nevada», pidió @tattimalnati en Tik Tok junto a un gracioso video. Pese a la poca cantidad de nieve, tanto San Martín de los Andes y Bariloche tienen una gran oferta turística para disfrutar de unos días de descanso este invierno.

«Hay nieve, pero todavía la que nos gustaría que haya en este en esta época del año. Estamos esperando la ingreso un frente frío para para que vuelva a nevar un poco», señaló Sergio Sciacchitano, presidente de Neuquentur, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Las pistas habilitadas en el cerro Catedral y el cerro Chapelco

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, las pistas habilitadas en el cerro Catedral son:

La base y la parte intermedia del cerro están funcionando plenamente.

Esto incluye una pista de 1,3 kilómetros de largo que va desde los 1400 metros hacia abajo.

Las pistas más altas aún esperan la llegada de más nieve natural.



Tal como informa el parte del cerro Chapelco, sus pistas abiertas para el público son:

Del Bosque

Pioneros

63

Circuito Puente

De todas maneras, las condiciones pueden cambiar por lo que antes de asistir a los cerros se recomienda visitar los sitios oficiales.

La nieve artificial garantiza la temporada en el cerro Catedral

Aunque las cumbres del Cerro Catedral aún aguardan la ansiada nevada natural, el ingenio y la tecnología se han convertido en los grandes aliados para garantizar la diversión en Bariloche. “Las condiciones son bastante buenas para lo que hay, que no ha nevado nada. Digamos que nos defendemos, el cerro está abierto”, explicó Néstor López Dávalos, de la Escuela de Esquí Xtreme. La clave de esta «defensa» es la nieve técnica, que permite una operación plena desde la base hasta la parte intermedia, abarcando una pista de 1,3 kilómetros de largo.

La nieve artificial es fundamental en este escenario. Es entre ocho y nueve veces más densa que la natural, lo que le otorga una mayor resistencia al sol y la lluvia, asegurando su permanencia en las pistas. Además, el sistema de fabricación de nieve utiliza agua del arroyo La Cascada, la cual, tras ser empleada, regresa a su cauce natural.

Las condiciones climáticas actuales también juegan a favor, con días estables que evitan interrupciones en las actividades. “La gran ventaja que tiene el hecho de tener este clima es que no se suspende nada, todos los días son iguales. No hay viento, no hay tormenta”, resaltó López Dávalos. Esta situación incluso invita a la diversificación: “El que es esquiador tiene la oportunidad para hacer snowboard y aprender un deporte nuevo, y el que es snowboardista puede hacer esquí y cambiar de disciplina”, concluyó.

Los puntos principales sobre la nieve técnica:

Catedral Alta Patagonia, la empresa concesionaria del cerro, cuenta con 40 cañones de nieve.

Estos cañones cubren una superficie de 12 hectáreas, lo que permite asegurar nieve durante los tres meses de la temporada.

La nieve producida artificialmente es entre 8 y 9 veces más densa que la natural, lo que la hace más resistente al derretimiento por el sol y la lluvia.

Para la fabricación de nieve, se utiliza un sistema que incluye un reservorio de agua y una sala de bombeo.

El agua empleada proviene del arroyo La Cascada y, una vez utilizada, retorna a su cauce natural.

El cerro tiene dos sectores equipados con nieve técnica: 23 cañones se encuentran en la base y 17 cañones están en la pista Cascada

Cuándo se anuncia nieve en Bariloche y San Martín de los Andes

Las vacaciones de invierno finalizan en Neuquén y Río Negro, pero comienzan en Buenos Aires y la cordillera se prepara para recibir a más turistas. ¿La buena noticia? Se anuncia la caída de nieve para el próximo viernes: un 70% de probabilidad, según el sitio especializado Meteored.

El pronóstico del tiempo para los próximos días en Bariloche:

Sábado 19 de julio: Máxima de 8°C, mínima de 2°C. El viento oscilará entre los 20 y los 40 kilómetros por hora.

Domingo 20 de julio: Máxima de 6°C, mínima de 0°C. El viento oscilará entre los 9 y los 21 kilómetros por hora.

Lunes 21 de julio: Máxima de 7°C, mínima de 0°C. El viento oscilará entre los 13 y los 27 kilómetros por hora.

Martes 22 de julio: Máxima de 6°C, mínima de -3°C. El viento oscilará entre los 8 y los17 kilómetros por hora.

Miércoles 23 de julio: Máxima de 4°C, mínima de 0°C. El viento oscilará entre los 16 y los 31 kilómetros por hora.

Jueves 24 de julio: Máxima de 7°C, mínima de -1°C. El viento oscilará entre los 11 y los 26 kilómetros por hora. Probabilidad de lluvia en un 80%.

Viernes 25 de julio: Máxima de 5°C, mínima de -2°C. El viento oscilará entre los 19 y los 37 kilómetros por hora. Probabilidad de nieve en un 70%.

En San Martín de los Andes se anuncia un pronóstico similar, salvo variaciones. Aquí hay menos probabilidad de nieve, según Meteored.