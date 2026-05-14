«Yo Como» cumple 9 años: lo rico y novedoso sigue estando en este radar de la gastronomía

Un 15 de mayo de hace 9 años atrás empezaba a andar “Yo Como” en rionegro.com.ar

Con muchísimas expectativas y entusiasmo.

En ese momento nos proponíamos que:

“La gastronomía, el vino, los salones de cocina, las ferias, los cocineros y cocineras y los productores forman una constelación de placeres que crece cotidianamente. Por ello empezamos a transitar Yo Como, un vehiculo que consideramos apropiado para compartir todas estos eventos, escuchar historias, leer crónicas, conocer perfiles e interiorizarnos de los sitios recomendados y de las calificaciones de vinos para que puedas conocerlos.

“El recorrido de un producto desde su nacimiento hasta su utilización, la historia de una marca, la vida de un chef o una chef y todos los entretelones que alimentan la maquinaria de la gastronomía regional son y serán de nuestro interés periodístico.

«Yo Como» también es una marca que evolucionó hacia el evento, transformándose hoy en un festival importante dentro de la gastronomía patagónica, por donde pasan los principales protagonistas regionales y nacionales.

“Así, alimentarnos desde YO COMO será una experiencia integral con relatos, videos y fotos…muchas fotos… tuyas, nuestras y de los foodies y cocineros más conocidos de la región y el país. Para compartir recetas, recomendaciones de restaurantes, bares, mercados, bodegas y cafés. Para agendar nuevos lugares.

“Todo lo bueno, lo rico y atractivo estará en YO COMO”.

Hoy renovamos ese propósito.

Nos sigue alegrando como se primer día la aventura de salir del radar de lo ya transitado y proponer una nueva mirada de los lugares que tenemos y los que van emergiendo en la escena que hemos elegido vivir.

A todos los que siguen Yo Como, a los que son y se siente protagonistas de Yo Como, a los que entrevistaremos en un futuro, ¡feliz aniversario!

Y un fuerte abrazo a los colaboradores actuales y los que han sido parte de este equipo.

Horacio Lara,

Editor