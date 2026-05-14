«Yo Como» cumple 9 años: lo rico y novedoso sigue estando en este radar de la gastronomía
Los principales protagonistas de la cocina, la producción y el emprendedurismo gastronómico, vitivinícola y educativo son parte de este sitio de editorial "Río Negro". "Yo Como" ya es una marca con identidad propia.
Un 15 de mayo de hace 9 años atrás empezaba a andar “Yo Como” en rionegro.com.ar
Con muchísimas expectativas y entusiasmo.
En ese momento nos proponíamos que:
“La gastronomía, el vino, los salones de cocina, las ferias, los cocineros y cocineras y los productores forman una constelación de placeres que crece cotidianamente. Por ello empezamos a transitar Yo Como, un vehiculo que consideramos apropiado para compartir todas estos eventos, escuchar historias, leer crónicas, conocer perfiles e interiorizarnos de los sitios recomendados y de las calificaciones de vinos para que puedas conocerlos.
“El recorrido de un producto desde su nacimiento hasta su utilización, la historia de una marca, la vida de un chef o una chef y todos los entretelones que alimentan la maquinaria de la gastronomía regional son y serán de nuestro interés periodístico.
“Así, alimentarnos desde YO COMO será una experiencia integral con relatos, videos y fotos…muchas fotos… tuyas, nuestras y de los foodies y cocineros más conocidos de la región y el país. Para compartir recetas, recomendaciones de restaurantes, bares, mercados, bodegas y cafés. Para agendar nuevos lugares.
“Todo lo bueno, lo rico y atractivo estará en YO COMO”.
Hoy renovamos ese propósito.
Nos sigue alegrando como se primer día la aventura de salir del radar de lo ya transitado y proponer una nueva mirada de los lugares que tenemos y los que van emergiendo en la escena que hemos elegido vivir.
A todos los que siguen Yo Como, a los que son y se siente protagonistas de Yo Como, a los que entrevistaremos en un futuro, ¡feliz aniversario!
Y un fuerte abrazo a los colaboradores actuales y los que han sido parte de este equipo.
Horacio Lara,
Editor
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