El Indec publica la inflación de abril 2026: a qué hora se sabrá si el IPC de Nación, Neuquén y Río Negro bajó del 3%

Comienza la cuenta regresiva y crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al cuarto mes del 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios y lo hará este 14 de mayo.

IPC de abril 2026: a qué hora se conocerá la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec ya tiene los datos y se prepara para la difusión del informe que permitirá ver la evolución económica de abril a nivel nacional. Si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo fue la situación en las provincias de Neuquén y Río Negro.

En base a la información publicada en el INDEC, el próximo informe técnico revelará el dato general del IPC que representa el total de hogares del país.

El primer dato que se conocerá será el de Río Negro que suele publicar su informe a las 12 del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

Las proyecciones del Gobiernos y las consultoras: ¿baja la inflación de abril?

Luego del 3,4% registrado en marzo, el Gobierno y las consultoras privadas coincidieron en que para abril se iba a registrar una gran baja. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que se cortará la tendencia de alza que lleva diez meses, pero igual surge la duda de cuánto será.

Caputo, en una entrevista reciente, sostuvo que «la inflación de abril va a ser sustancialmente más baja que la de marzo». El ministro aseguró que las previsiones ubican los datos de abril entre «2,5% y 2,8%».

En la misma línea, las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central también anticiparon una desaceleración significativa para el cuarto mes del año. Las consultoras previeron que la inflación de abril se podría ubicar en 2,6%.

En caso de cumplirse la proyección, sería la primera baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en casi un año.

En tanto las proyecciones de los analistas privados van en la misma dirección. El economista del CISE de la Fundación Libertad, Joaquín Aranguiz, señaló que después de diez meses consecutivos de suba en la inflación mensual, el dato de abril caerá notablemente. Según sus estimaciones, el índice se ubicará entre el 2,4% y el 2,8%.

El economista explicó que la baja esperada en abril se apoya en los primeros datos oficiales de CABA, la cual fue del 2,5%, un dato que implicó una desaceleración de 0,5% respecto a marzo.