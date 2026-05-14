Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este jueves 14 de mayo 2026.-

Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza?. En la apertura de este jueves 14 de mayo 2026, la plaza cambiaria argentina muestra señales de una calma consolidada. Bajo la regulación del Banco Central (BCRA), los tipos de cambio operan sin grandes sobresaltos, reflejando el equilibrio entre la oferta del sector exportador y la demanda de divisas para el comercio exterior.

El comportamiento del dólar oficial sigue actuando como la brújula de los precios mayoristas, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL se mantienen en rangos de variación mínima, respaldados por una política monetaria que busca esterilizar los excedentes de pesos en el sistema.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este jueves 14 de mayo 2026

En la apertura de este jueves 14 de mayo 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

$1.360 para la compra.

$1.410 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este jueves 14 de mayo 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1360 1410 Banco Nación 1360 1410 Banco ICBC 1340 1400 Banco BBVA 1365 1415 Banco Supervielle 1366 1416 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1360 1410 Banco Hipotecario 1370 1410 Banco Santander 1365 1415 Banco Credicoop 1360 1410 Banco Macro 1360 1420 Banco Piano 1365 1420 Banco BPN 1355 1425

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: jueves 14 de mayo 2026

El dólar oficial inicia la rueda en el Banco Nación (BNA) a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta. Este leve ajuste responde al sistema de microdevaluaciones diarias que la autoridad monetaria aplica para preservar la competitividad de la moneda local.

Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye los recargos impositivos por consumos fuera del país, se ubica en los:

$1.839,5.

Según los reportes diarios del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista permite a los ahorristas e inversores contar con un marco de previsibilidad en sus operaciones de corto plazo.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: jueves 14 de mayo 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.425, operando con una brecha técnica muy estrecha respecto a la cotización minorista de referencia.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.485, funcionando como el canal predilecto para la gestión de activos internacionales de las carteras corporativas.

La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este jueves es atribuida por especialistas a la solidez de las reservas líquidas y a la vigencia de tasas de interés reales positivas.

El Riesgo País y su relación con el dólar oficial y el dólar blue: jueves 14 de mayo 2026

Un indicador determinante que acompaña la dinámica del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL es el Riesgo País, que en el arranque de hoy se posiciona en los 520 puntos básicos.

Este nivel refleja una percepción de riesgo soberano estable, lo que reduce la volatilidad en el mercado informal o dólar blue, que abre a:

$1.400 para la compra.

$1.420 para la venta.

Al igual que en las jornadas previas, la convergencia entre los distintos tipos de cambio sugiere un escenario de mayor previsibilidad macroeconómica para la segunda mitad del mes de mayo 2026.