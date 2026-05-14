Plan Calor 2026 en Neuquén: asistencia clave para miles de familias sin red de gas natural

El Plan Calor trabajará en cooperación con la empresa estatal Corfone S.A. para la logística y distribución de 60 mil metros cúbicos de leña en la región cordillerana y precordillerana (Foto: Prensa y Comunicación de Neuquén)

El Gobierno de Neuquén confirmó el Plan Calor 2026 para asistir a localidades sin acceso a la calefacción de gas. Si bien la propuesta abarcará en varios sectores de la provincia, el principal objetivo será priorizar a familias de zonas rurales, comunidades y sectores vulnerables del interior y la Confluencia.

El plan consiste en brindar ayuda a través de la distribución de leña y garrafas. La tarea es coordinada por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y se busca garantizar el acceso a la calefacción en hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

La secretaria de Desarrollo Humano, Miryan Abojer, destacó la importancia de haber anticipado el inicio de actividades antes de la llegada temprana del frío: “El Plan Calor es una herramienta fundamental para acompañar a las familias neuquinas durante el invierno, especialmente en aquellas zonas donde las condiciones climáticas son más extremas y no existe acceso al gas natural”.

Abojer afirmó que el trabajo articulado entre provincia, municipios y empresas del Estado permite garantizar una asistencia eficiente y llegar a cada sector de Neuquén para quienes más lo necesitan.

El operativo ya se encuentra en funcionamiento en localidades de las regiones de Los Lagos, Pehuén y Alto Neuquén. En el corto plazo también se contempla la distribución mensual de garrafas en Neuquén, Centenario, Plottier, Vista Alegre y Senillosa.

La logística incluye la entrega de combustible para calefacción y recursos destinados a asegurar el abastecimiento durante toda la temporada invernal.

Plan Calor 2026 llega a Neuquén: cuál es la cifra de inversión del Gobierno y cuántas garrafas se podrían distribuir

Para este año, la Provincia destinó más de 568 millones de pesos para garantizar el funcionamiento del operativo. Los fondos fueron distribuidos entre municipios y comisiones de fomento para la compra y distribución de leña, garrafas y otros insumos necesarios para afrontar las bajas temperaturas.

Para el trabajo de logística, la empresa estatal Corfone S.A. llevará adelante la distribución de 60 mil metros cúbicos de leña en la región cordillerana y precordillerana, mediante una inversión provincial de 2.200 millones de pesos.

A su vez, el Gobierno planea la distribución de garrafas para los hogares afectados, donde se entregarían 8.400 garrafas por mes, mientras que en el interior provincial la cifra alcanzaría las 11 mil unidades mensuales.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el Plan Calor representa una de las políticas sociales más importantes para el invierno, debido a la magnitud territorial y al volumen de recursos económicos invertidos cada año para sostenerlo.