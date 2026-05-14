La Agencia Nacional de Seguridad Vial dio de baja los radares operados por el municipio de Dina Huapi

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dio de baja los dos radares municipales que funcionaban en la Ruta Nacional N° 40 en el edijo del municipio de Dina Huapi. Así lo resolvió mediante la Disposición 123/2026 que se publicó esta semana en el Boletín Oficial de la República Argentina.

En la medida se recuerda que los equipos que operaron entre los kilómetros 2.051,5 y 2055,en ambos sentidos de circulación de la tradicional vía turística, habían sido homologados en 2018 y 2020 por el organismo nacional y luego se requirió «el envío de documentación metrológica vigente, emitida por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)».

Sin embargo, el municipio respondió que «desde el día 30 de julio de 2022 la Municipalidad de Dina Huapi no constata infracciones de tránsito con los cinemómetros controladores de velocidad de instalación móvil Marca TruCam, Mod. LTI20/20, Series 3964/4753/5179/5180, homologados y autorizados oportunamente para operar en esta jurisdicción mediante la correspondiente Disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

Ante esa situación la ANSV «en su carácter de autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales, y máxima autoridad nacional para autorizar la colocación de sistemas automáticos y semiautomáticos de control de infracciones sobre caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional» dio de baja «la homologación y autorización de uso otorgada».

La medida, firmada por el director Ejecutivo de la ANSV, Francisco Díaz Vega, establece comunicaciones al Municipio de Dina Huapi, a la provincia de Río Negro, a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, a la Subsecretaría de Transporte Automotor, al Consejo Federal de Seguridad Vial, a Gendarmería Nacional, a la Dirección Nacional de Vialidad, a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Defensoría del Pueblo de Río Negro.